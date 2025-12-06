Language
    'मैंने सड़क पर कूड़ा...' Kangana Ranaut ने वाराणसी से वायरल हो रहे अपने वीडियो पर दी सफाई, दिखाया सबूत

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 09:21 PM (IST)

    कंगना रनौत पर वाराणसी में टिकिया खाने के बाद सड़क पर प्लेट फेंकने का आरोप लगा था। उन्होंने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उन्होंने प्लेट ...और पढ़ें

    कंगना रनौत ने दी सफाई (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कंगना रनौत और कंट्रोवर्सीज का पुराना नाता है। बीते दिनों अभिनेत्री-राजनेता वाराणसी गई हुई थी जहां से उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और आरोप लगाए गए थे। अब एक्ट्रेस ने उन आरोपों की कड़ी निंदा की है जिनमें कहा गया है कि उन्होंने हाल ही में वाराणसी की अपनी यात्रा के दौरान शहर की सड़कों पर कूड़ा फेंका। कंगना ने शहर के मशहूर स्ट्रीट फ़ूड, टिकिया छोले का स्वाद लिया और खाली प्लेट वहीं रख दी थी।

    सड़क पर फेंक दी थी प्लेट?

    दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें कई लोगों ने दावा किया कि अभिनेत्री सड़क पर प्लेट फेंकती हुई पकड़ी गईं। कंगना ने इस दावे का खंडन किया और एक तस्वीर शेयर करके साबित किया कि उन्होंने प्लेट कूड़ेदान में डाली थी, सड़क पर नहीं।

    फोटो शेयर कर दिया सबूत

    कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर टिकिया स्टॉल के पास एक अलग एंगल से ली गई अपनी एक तस्वीर शेयर की। उन्होंने तस्वीर पर एक तीर का निशान बनाकर दिखाया कि दुकान के ठीक बगल में एक कूड़ेदान रखा था, जहां इस्तेमाल की हुई प्लेटें रखी थीं। कंगना ने बताया कि सच तो यह है कि उन्होंने भी अपनी प्लेट उसी कूड़ेदान में डाली थी। उन्होंने कैप्शन में लिखा, "झूठ फैलाने से पहले तथ्यों की पुष्टि कर लें।"

    विक्रमादित्य को हराकर बनीं सांसद

    कंगना ने 2024 में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी जब उन्होंने भाजपा के टिकट पर मंडी संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। कंगना ने मंडी लोकसभा सीट पर अपने कांग्रेस प्रतिद्वंद्वी विक्रमादित्य सिंह को 74,755 मतों के अंतर से हराया। जीत के एक दिन बाद चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर एक सीआईएसएफ अधिकारी ने उन्हें थप्पड़ मारा था। घटना के बाद उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उन्होंने अपने समर्थकों को आश्वस्त किया कि वह सुरक्षित हैं और उन्हें चोट नहीं आई है।

