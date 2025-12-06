'मैंने सड़क पर कूड़ा...' Kangana Ranaut ने वाराणसी से वायरल हो रहे अपने वीडियो पर दी सफाई, दिखाया सबूत

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कंगना रनौत और कंट्रोवर्सीज का पुराना नाता है। बीते दिनों अभिनेत्री-राजनेता वाराणसी गई हुई थी जहां से उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और आरोप लगाए गए थे। अब एक्ट्रेस ने उन आरोपों की कड़ी निंदा की है जिनमें कहा गया है कि उन्होंने हाल ही में वाराणसी की अपनी यात्रा के दौरान शहर की सड़कों पर कूड़ा फेंका। कंगना ने शहर के मशहूर स्ट्रीट फ़ूड, टिकिया छोले का स्वाद लिया और खाली प्लेट वहीं रख दी थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सड़क पर फेंक दी थी प्लेट? दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें कई लोगों ने दावा किया कि अभिनेत्री सड़क पर प्लेट फेंकती हुई पकड़ी गईं। कंगना ने इस दावे का खंडन किया और एक तस्वीर शेयर करके साबित किया कि उन्होंने प्लेट कूड़ेदान में डाली थी, सड़क पर नहीं।

यह भी पढ़ें- कंगना ने अभि‍नेता धर्मेंद्र के न‍िधन पर जताया शोक, बाबा दरबार में लगाई हाज‍िरी फोटो शेयर कर दिया सबूत कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर टिकिया स्टॉल के पास एक अलग एंगल से ली गई अपनी एक तस्वीर शेयर की। उन्होंने तस्वीर पर एक तीर का निशान बनाकर दिखाया कि दुकान के ठीक बगल में एक कूड़ेदान रखा था, जहां इस्तेमाल की हुई प्लेटें रखी थीं। कंगना ने बताया कि सच तो यह है कि उन्होंने भी अपनी प्लेट उसी कूड़ेदान में डाली थी। उन्होंने कैप्शन में लिखा, "झूठ फैलाने से पहले तथ्यों की पुष्टि कर लें।"