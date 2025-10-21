500 फिल्में करने वाले एक्टर का बेटा सिनेमा में रहा फ्लॉप, 4 मूवीज करने के बाद छोड़ा बॉलीवुड

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी फिल्मों के मशहूर विलेन के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें अभिनेता कमल कपूर (Kamal Kapoor) का नाम भी जरूर शामिल होता है। लंबे अरसे तक पर्दे पर हर किस्म के किरदार को बखूबी अदा करने के लिए कमल को आज भी याद किया जाता है। यही कारण है कि उनका नाम इंडस्ट्री के सफल एक्टर्स में शुमार होता था।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि कमल कपूर का एक बेटा(Kamal Kapoor Son) भी है, जो सिनेमा में किस्मत अजमाने आया। लेकिन अपने पिता की तरह स्टारडम पाने के लिए वह तरसता रहा। ऐसे में आइए जानते हैं कि वह कौन है।

कौन है कमल कपूर का बेटा? 1940 से लेकर 1970 तक सिनेमा जगत में राज करने वाले कमल कपूर एक समय पर सबसे पॉपुलर एक्टर्स में शुमार थे। पर्दे पर नेगेटिव और पुलिस ऑफिसर की भूमिका को वह बखूबी निभाना जानते थे। साल 1945 में कमल ने सुमन देवी संग शादी रचाई और कुछ सालों बाद उनके घर में एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम कपिल कपूर रखा गया। क्योंकि कपिल एक सुपरस्टार पिता के बेटे थे तो उनके फिल्म लाइन में करियर बनाना उनका पहली पसंद था।

कपिल ने एक्टिंग लाइन को नहीं पकड़ा और उन्होंने डायरेक्टर के तौर पर हिंदी सिनेमा में कदम रखा। कमल के बेटे ने 4 मूवीज में काम किया, जिनमें से दो फिल्मों का उन्होंने डायरेक्शन किया, जबकि अन्य दो में वह अस्सिटेंट डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के तौर पर एक्टिव रहे। कपिल की चार मूवीज के नाम इस प्रकार हैं-