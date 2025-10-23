QR कोड से पैसे मांग रही हैं Pawan Singh की पत्नी, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ज्योति सिंह ने कहा कुछ ऐसा!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। ज्योति सिंह ने पहले तो अपने पति पवन सिंह पर कई आरोप लगाए। इसके बाद बात तलाक तक आई और कहा तो ये भी गया कि ज्योति सिंह ने पति पवन सिंह से 30 करोड़ की एलिमनी अमाउंट की डिमांड की है। खैर इस सबसे दूर ज्योति सिंह ने बिहार में चुनावी बिगुल भी बजा दिया है। ज्योति सिंह बिहार की सियासत में भी किस्मत आजमाने निकली हैं। ऐसे में उनके पास कुछ समर्थक जरूर हैं, उनकी राहें यहां भी इतनी आसान नहीं है और इसका खुलासा वो खुद ही कर रही हैं।

चुनाव के लिए चंदा मांग रही हैं ज्योति सिंह

दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में ज्योति सिंह ने काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ज्योति सिंह को लेकर पहले चर्चा थी कि वो किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगी। हालांकि पवन सिंह की पत्नी का टैग उनके पास है, ऐसे में उन्हें उम्मीद है यही पॉपुलैरिटी भुनाकर शायद वो चुनाव जीत जाएं। लेकिन एक बड़ी समस्या है कि, ज्योति सिंह के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे ही नहीं है। ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस और चाहने वालों से पैसे मांगे हैं। इसके साथ ही उन्होंने क्यूआर कोड तक शेयर कर दिया है कि उन्हें लोग ऑनलाइल पैसे भेज सकते हैं।

ज्योति सिंह ने अपने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। उन्होंने अपनी इस पोस्ट में कहा है कि, 'राम और कृष्णा जैसे अवतारियों को भी समाज से बहुत कुछ सहना पड़ा। मैं तो एक मामूली सी महिला हूं जो विभिन्न दंसो को झेल करके भी कुछ लोगों द्वारा दोषी बताई जाती रही हूं। कुछ लोगों द्वारा मेरी आंखों के आंसू, मेरा विलाप, आपके स्नेह और आशीर्वाद के लिए तरसती मेरी आंखों में भी छल और नाटक दिखती है। लेकिन मेरे जैसे लाखों पीड़ितों की आवाज को सशक्त करने मैं काराकाट विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रही हूं। मुझे लोगों का साथ मिल रहा है, चुनाव के इस मुहिम को और मजबूत करने में कृपया मेरी मदद करें और जो भी हो सके नीचे दिए गए क्यूआर कोड पर अपना सहयोग राशि भेजें। मैं बड़ी आशा के साथ आंचल फैलाएं आपकी द्वार खड़ी होकर के इसलिए बोल पा रही हूं क्योंकि मैं आपकी बेटी, बहन और जिम्मेदारी हूं। पिछले चुनाव से आज तक मैंने काराकाट का दामन नहीं छोड़ा है हमेशा आपके सुख-दुख की सहभागी रही हूं। आज आपकी अपनी बेटी आपसे मदद मांग रही है।' इस पोस्ट के साथ उन्होंने क्यूआर कोड भी शेयर किया है और उम्मीद जताई है लोग उन्हें सहयोग जरूर मिलेगा।