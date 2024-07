जब तंगहाली में Shah Rukh Khan की जिप्सी बैंक ने कर ली थी जब्त, जूही चावला की कही बात बांध ली थी गांठ

जूही चावला ने बताया कि शाह रुख खान के पास एक ब्लैक जिप्सी थी, जो उन्हें बेहद पसंद थी। एक दिन बैंक ने एक्टर की गाड़ी को जब्त कर लिया, क्योंकि वो उसकी ईएमआई नहीं चुका पा रहे थे। गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक इवेंट में बोलते हुए जूही ने कहा, "मुझे याद है कि उन दिनों शाह रुख का मुंबई में घर नहीं था। इसलिए वो दिल्ली (होमटाउन) से आते थे।"

एक्ट्रेस ने आगे कहा, "मुझे नहीं पता कि वो कहां रहते थे। वो फिल्म क्रू के साथ चाय पीते थे, यूनिट के साथ खाते थे और यूनिट में आसानी से घुलमिल जाते थे। उन्होंने तब 2-3 शिफ्ट भी की थीं। वो मेरे साथ राजू बन गया जेंटलमैन (1992) और दिव्या भारती के साथ दिल आशना है (1992) और दीवाना (1992) कर रहे थे। उनमें आगे बढ़ने की एक ललक थी।"

Exclusive : Juhi Chawla in a recent event of GCCI in Gujarat, talks about SRK 's early days- " Shah Rukh Khan had one gypsy, he used to do 2-3 shifts. But unable to pay EMI , they took it away. Now look at him."#ShahRukhKhanpic.twitter.com/SQMzUPHDbS— ℣ (@Vamp_Combatant) June 30, 2024