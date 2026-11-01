JFF 2026: मुंबई में होगा जागरण फिल्म फेस्टिवल का समापन, अवॉर्ड्स नाइट्स में लगेगा सितारों का मेला

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मनोरंजन की राजधानी मुंबई में आज जागरण फिल्म फेस्टिवल 2026 (JFF 2026) के आखिरी संस्करण का समापन होने जा रहा है। 4 दिनों तक चलने वाले सिनेमा का यह महाकुंभ में न केवल देश-विदेश की चुनिंदा फिल्मों, शार्ट फिल्मों और डॉक्यूमेंट्रीज के उत्कृष्ट प्रदर्शन का साक्षी बना, बल्कि यहां बॉलीवुड व वर्ल्ड सिनेमा के दिग्गजों, निर्देशकों और उभरते कलाकारों का अद्भुत संगम देखने को मिला।

अवॉर्ड्स नाइट्स के साथ 1 नवंबर 2026 को मुंबई में जेएफएफ का समापन किया जाएगा, जिसमें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के तमाम फिल्मी सितारे मौजूद रहेंगे। आइए मामले को विस्तार से जानते हैं- अवॉर्ड्स नाइट के साथ जेएफएफ का होगा समापन हर साल देखा जाता है कि विश्व के सबसे बड़े घुमंतू सिनेमा उत्सव जागरण फिल्म फेस्टिवल का कारवां देश के अलग-अलग शहरों से होते हुए आखिर में मुंबई पहुंचता है। इस बार भी रंग मंच का ये महा मेला मायानगरी आ गया है, जहां देर शाम पुरस्कार वितरण समारोह के साथ इसे अलविदा कहा जाएगा।

कब और कहां होगा जागरण फिल्म फेस्टिवल 2026 का पुरस्कार समारोह- 28 अक्टूबर 2026 को मुंबई में जागरण फिल्म फेस्टिवल का रंगारंग आगाज हुआ था और 31 अक्टूबर तक इसके स्पेशल सेशन चले। ऐसे में आज रात 1 नवंबर को अवॉर्ड्स नाइट्स के साथ इसके समाप्त किया जाएगा, जिसकी डिटेल्स इस प्रकार है-