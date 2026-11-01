JFF 2026: 'समाज का आईना सिनेमा,' जागरण फिल्म फेस्टिवल में Mona Singh ने खोले दिल के राज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जागरण फिल्म फेस्टिवल 2026 (JFF 2026) के मुंबई संस्करण के चौथे दिन सिनेमा के सितारों को मेला लगा रखा। इसमें अभिनेत्री मोना सिंह का नाम भी शामिल रहा, जिन्होंने जेएफएफ के मंच पर कई पहलुओं पर खुलकर चर्चा की है। आइए जानते हैं कि मोना सिंह ने क्या कहा है।

सिनेमा के प्रभाव पर बोलीं मोना सिंह जब करियर की शुरूआत की गैर परंपरागत भूमिकाओं से हुई हो, तो लीक से हटकर काम करने में डर नहीं लगता है। कुछ ऐसा ही सफर अभिनेत्री मोना सिंह का रहा है। धारावाहिक जस्सी जैसी कोई नहीं से अपने अभिनय सफर की शुरुआत करने वाली मोना इन दिनों कभी खलनायिका, तो कभी नायक की मां समेत अलग-अलग भूमिकाओं में नजर आ रही हैं। मोना के अनुसार अब उन्हें किसी भी तरह का रोल करने में डर नहीं लगता है।

मुझे खुद को स्क्रीन पर थकी-हारी दिखने से कोई डर नहीं लगता है। मुझे खुद को स्क्रीन पर उम्रदराज दिखने से कोई डर नहीं लगता है। फिल्म लाल सिंह चड्ढा में भी मैंने सिर्फ एक मां की भूमिका नहीं निभाई है, बल्कि उसमें मैं ऐसी कहानी का हिस्सा बनी, जो लोगों के दिलों को छू जाती है। सिनेमा हमेशा से ही हमारे समाज का आईना रहा है। अब यह बता रहा है कि हम कैसे हैं।