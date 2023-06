Jennifer Lawrence ने रुमर्ड ब्वॉयफ्रेंड लियाम हेम्सवर्थ पर की बात, 'रिश्ते' की सच्चाई का किया खुलासा

Jennifer Lawrence On Liam Hemsworth And Miley Cyrus आजकल एक्ट्रेस जेनिफर लॉरेंस लियाम हेम्सवर्थ के साथ उड़ रही अफवाहों को लेकर चर्चा में हैं। हॉलीवुड में फेमस जेनिफर अपने बेबाक विचार और आउटस्पोकन स्वभाव के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने खुद से जुड़े सारी अफवाहों पर अपनी बात रख कर अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है। (Photos Getty Images)

नई दिल्ली, जेएनएन। Jennifer Lawrence On Liam Hemsworth And Miley Cyrus: जेनिफर लॉरेंस हॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री हैं। एक्ट्रेस ने हाल ही में उन खबरों की सच्चाई बताई है, जिनमें दावा किया गया था कि लियाम हेम्सवर्थ ने उनके साथ मिलकर माइली साइरस को धोखा दिया है। जेनिफर को आखिरी बार कॉमेडी फिल्म 'नो हार्ड फीलिंग्स' में एक्ट करते हुए देखा गया था। एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में इन सभी दावों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और रिएक्शन दिया है। जेनिफर लॉरेंस ने इंटरव्यू में रिश्ते को लेकर क्या सच बताया है? एक्ट्रेस ने एंडी कोहेन के 'वॉच व्हाट हैपेन्स लाइव' में धोखाधड़ी की अफवाहों के बारे में सारी चीजें क्लियर कीं। शो के एक गेम के दौरान एक्ट्रेस से पूछा गया कि क्या माइली साइरस के गाने ' फ्लॉवर्स' में उनके और हेम्सवर्थ के लव अफेयर का जिक्र था? जिसपर उन्होंने तुरंत जवाब दिया, "यह सच नहीं, पूरी तरह से अफवाह है।" जेनिफर लॉरेंस ने लियाम हेम्सवर्थ कब किस किया था? जेनिफर लॉरेंस ने बताया वह केवल एक संयोग था, हम सब ही जानते है कि लियाम हेम्सवर्थ और मैंने बस एक बार किस किया था। वह किस भी माइली साइरस से लियाम के ब्रेकअप के एक साल बाद हुई थी। हालांकि, तब भी इसे लेकर काफी विवाद हुआ था। हालांकि, तब सभी ने चुप्पी साथ रखी थी। हंगर गेम्स की शूटिंग के दौरान क्या दोनों आए थे करीब? 2015 में, वॉच व्हाट हैपेन्स के शो जेनिफर ने अपने हंगर गेम्स के को-पार्टनर लियाम के साथ ऑफस्क्रीन किसिंग की बात पर अपनी हामी भरी थी। जब उनसे पूछा गया कि क्या दोनों के बीच कुछ हुआ था, तो उन्होंने बताया कि वह दोनों उस वक्त करीब थे। किस फिल्म का प्रमोशन कर रही है जेनिफर? जेनिफर फिलहाल अपनी नई कॉमेडी फिल्म नो हार्ड फीलिंग्स का प्रमोशन कर रही हैं। फिल्म एक इंट्रोवर्टेड लड़के की कहानी है, जिसके माता-पिता उसे बाहर की दुनिया में रहने लायक बनाना चाहते हैं। फिल्म को दर्शकों से अच्छे रिस्पांस भी मिले हैं। जेनिफर की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा व्यापार करती है। उन्होंने कई फिल्मों में अहम भूमिका निभाई है। उनकी फिल्में एक्शन, कॉमेडी और लव स्टोरी होती है। वह जल्द कई फिल्मों में अहम भूमिका निभाती नजर आएंगी।

Edited By: Rupesh Kumar