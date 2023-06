Shah Rukh Khan Tweet: 'बस कुत्ते भी मेरी फिल्म...', शाह रुख खान के इस ट्वीट ने घुमाया लोगों का दिमाग

नई दिल्ली, जेएनएन। Shah Rukh Khan Tweet: बॉलीवुड बादशाह शाह रुख खान हमेशा ही किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। शाह रुख 'पठान' के बाद इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'जवान' को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म को लेकर आए दिन नई अपडेट्स सामने आ रही है। किंग खान की इस फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। फिल्म को प्रमोट करने का शाह रुख कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे हैं। ऐसे में प्रमोशन के लिए शाह रुख ट्विटर को बेहतर प्लेटफॉर्म मानते हैं। इसी बीच उनका एक ट्वीट सबका ध्यान खींच रहा है। उनका ये ट्वीट काफी मजेदार है।

शाह रुख खान ने ट्विटर पर सोमवार को #AskSRK सेशन रखा। इस दौरान उन्होंने फैंस के कई सवालों के जवाब दिए। ऐसे में एक्टर का कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर देखने लायक था। इसी सेशन का एक ट्वीट चर्चा में बना हुआ है। दरअसल ट्विटर पर एक यूजर ने अपनी बिल्ली का वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में फोन पर 'पठान' का गाना चल रहा होता है और बिल्ली उसे बड़े ही प्यार से देखती दिख रही है। यूजर ने शाह रुख से पूछा, 'सर मुझे लगता है मेरी बिल्ली को आपसे प्यार है।'

Give my love to the cat….now just need some dogs to also start liking my films and I will be set!! https://t.co/DB2YWFG5hh