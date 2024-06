Javed Akhtar ने कार्तिक आर्यन की फिल्म Chandu Champion को बताया 'सुखद आश्चर्य', जमकर की तारीफ

फिल्म देखने के बाद उन्होंने ट्वीट किया, "चंदू चैंपियन देखी। अगर यह 100 प्रतिशत सच्ची कहानी ना होती तो शायद इस पर यकीन भी नहीं कर पाता। मैंने खासतौर पर सेकेंड हाफ बहुत एन्जॉय किया। इसने कबीर खान के ताज में एक और नगीना जोड़ दिया। कार्तिक आर्यन ने बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। विजय राज ने कमाल का काम किया और सिनेमैटोग्राफर संदीप चटर्जी का काम गजब है। एडिटर को मेरा सलाम।"

Watched Chandu Champion. Who would have believed it if it not would have been a 100% true story .particularly enjoyed the 2nd half. Another feather in Kabir khan’s cap . Kartik is a delightful surprise in a dramatic role . Vijay Raaz is brilliant. Cinematographer Sudeep…— Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) June 18, 2024