Jana Nayagan: अटक गई थलापति विजय की 'जन नायकन', रिलीज से पहले सेंसर में फंसी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साउथ सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता विजय जोसेफ यानी थलापति विजय की अगली फिल्म का नाम जन नायकन है। हाल ही में इस मूवी का ट्रेलर रिलीज किया गया है, जो फैंस को काफी पसंद आ रहा है और हर कोई इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहा है।

लेकिन रिलीज से पहले जन नायकन चर्चा में आ गई है और फिल्म के सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट को लेकर पेंच फंस गया है। पूरा मामला क्या है, आइए इस लेख में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं- सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट के लिए अटकी जन नायकन थलापति विजय की जन नायकन को 9 जनवरी पोंगल के अवसर को मद्देनजर रखते हुए सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। एक्टर की आखिरी मूवी को लेकर सिनेप्रेमियों में जबरदस्त क्रेज नजर आ रहा है। लेकिन अब जो खबर आ रही है, उससे फैंस की चिंता बढ़ सकती है। एनडीटीवी की खबर के अनुसार विजय की जन नायकन को अभी भी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सेंसर बोर्ड की ओर से सर्टिफिकेट नहीं मिला है।

मंगलवार 6 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें सेंसर बोर्ड ने अपना पक्ष रखा। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 7 जनवरी को दोपहर में होगी, जबकि 9 जनवरी को मूवी रिलीज होनी है। इस तरह से अपनी रिलीज को लेकर फिलहाल थलापति विजय की मूवी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं।