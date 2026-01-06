Language
    Jana Nayagan: अटक गई थलापति विजय की 'जन नायकन', रिलीज से पहले सेंसर में फंसी

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 07:03 PM (IST)

    Jana Nayagan CBFC: साउथ सिनेमा के सुपरस्टार थलापति विजय का नाम इन दिनों उनकी अपकमिंग मूवी जन नायकन को लेकर चर्चा में बना हुआ है। अब खबर रही है कि इस प ...और पढ़ें

    सेंसर बोर्ड में अटकी जन नायकन (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साउथ सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता विजय जोसेफ यानी थलापति विजय की अगली फिल्म का नाम जन नायकन है। हाल ही में इस मूवी का ट्रेलर रिलीज किया गया है, जो फैंस को काफी पसंद आ रहा है और हर कोई इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। 

    लेकिन रिलीज से पहले जन नायकन चर्चा में आ गई है और फिल्म के सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट को लेकर पेंच फंस गया है। पूरा मामला क्या है, आइए इस लेख में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं-

    सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट के लिए अटकी जन नायकन

    थलापति विजय की जन नायकन को 9 जनवरी पोंगल के अवसर को मद्देनजर रखते हुए सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। एक्टर की आखिरी मूवी को लेकर सिनेप्रेमियों में जबरदस्त क्रेज नजर आ रहा है। लेकिन अब जो खबर आ रही है, उससे फैंस की चिंता बढ़ सकती है। एनडीटीवी की खबर के अनुसार विजय की जन नायकन को अभी भी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सेंसर बोर्ड की ओर से सर्टिफिकेट नहीं मिला है।

    साथ ही बोर्ड ने (CBFC) ने अब मद्रास हाई कोर्ट को बताया है कि फिल्म की समीक्षा इस बार एक नई कमेटी द्वारा फिर से की जाएगी। गौरतलब है कि जन नायकन के मेकर्स ने मद्रास हाई कोर्ट का रुख किया था, क्योंकि पिछले एक महीने से जन नायकन सेंसर सर्टिफिकेट का इंतजार कर रही है।

    मंगलवार 6 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें सेंसर बोर्ड ने अपना पक्ष रखा। अब  इस मामले पर अगली सुनवाई 7 जनवरी को दोपहर में होगी, जबकि 9 जनवरी को मूवी रिलीज होनी है। इस तरह से अपनी रिलीज को लेकर फिलहाल थलापति विजय की मूवी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। 

    बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी से होगा जन नायकन का क्लैश

    अगर थलापति विजय की जन नायकन 9 जनवरी को रिलीज होती है तो बॉक्स ऑफिस पर इसकी राह आसान नहीं होगी। क्योंकि उसी दिन साउथ सुपरस्टार प्रभास की मोस्ट अवेटेड हॉरर कॉमेडी फिल्म द राजा साहब भी सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है। ऐसे में सिनेप्रेमियों को एक जबरदस्त बॉक्स ऑफिस क्लैश देखने को मिल सकता है। 

