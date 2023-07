Jailer के गाने 'हुकुम' का टीजर रिलीज, रजनीकांत के धमाकेदार एक्शन से फैंस में खुशी की लहर, वायरल हुआ वीडियो

नई दिल्ली, जेएनएन। Jailer Hukum Song Teaser: रजनीकांत की आगामी फिल्म जेलर के नये गाने 'हुकुम' का टीजर रिलीज कर दिया गया है। गाने का टीजर आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसे काफी पसंद किया जा रहा है। इसमें रजनीकांत अपने अवतार में नजर आ रहे हैं। वहीं, वह शानदार एक्शन करते भी दिखाई दे रहे हैं। उनका अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है।

गौरतलब है कि रजनीकांत की फिल्म जेलर 10 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। जैसे-जैसे फिल्म की रिलीज की डेट नजदीक आ रही है। वैसे-वैसे फिल्म का प्रमोशन तेज किया जा रहा है। हाल ही में, उनकी फिल्म जेलर का गाना 'कावाला' रिलीज किया गया था। अब नये गाने 'हुकुम' का टीजर जारी किया गया है जो कि जल्द रिलीज होने वाला है।

