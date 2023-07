रजनीकांत के साथ तमन्ना भाटिया की परफॉर्मेंस पर दिल हारे विजय वर्मा, 'कावाला' की तारीफ में कही ये बात

तमन्ना भाटिया ने फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग का दमखम दिखाया है। बाहुबली में उनकी दमदार परफॉर्मेंस को अब तक कोई भूल न सका है। वहीं हालिया रिलीज हुई लस्ट स्टोरीज 2 में उनकी एक्टिंग को पसंद किया गया। इसके बाद तमन्ना रजनीकांत के साथ फिल्म जेलर की शूटिंग में बिजी हो गई हैं जिसका सॉन्ग कावाला सामने आ चुका है। विजय वर्मा ने इस सॉन्ग पर अपना रिव्यू दिया है।

File Photo of Vijay Varma and Tamannaah Bhatia

नई दिल्ली, जेएनएन। तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia) की हाल ही में 'लस्ट स्टोरीज 2' ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई। फिल्म को दर्शकों को मिक्स रिस्पांस मिला। तमन्ना इन दिनों कई वजहों से सुर्खियों में हैं। प्रोफेशनल लाइफ के साथ ही उनकी पर्सनल लाइफ ने भी पिछले कुछ दिनों से खूब सुर्खियां बटोरी। एक्ट्रेस ने विजय वर्मा के साथ रिलेशन में होने की बात कबूली। इसके अलावा वह साउथ सुपरस्टार रजनीकांत के साथ अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर भी चर्चा में हैं। पसंद आई 'कावाला' में तमन्ना की परफॉर्मेंस तमन्ना भाटिया के लिए ये साल काफी बिजी होने वाला है। एक्ट्रेस की 'लस्ट स्टोरीज 2' रिलीज हुई, जिसके बाद अगस्त में रजनीकांत के साथ उनकी मूवी 'जेलर' भी रिलीज के लिए तैयार है। यह साउथ की बड़ी फिल्म होगी। हाल ही में मूवी का सॉन्ग 'कावाला' रिलीज किया गया। इस सॉन्ग में तमन्ना का रजनीकांत के साथ डांस है। सॉन्ग की क्लिप को विजय वर्मा ने शेयर करते हुए अपनी लेडी लव पर ढेर सारा प्यार लुटाया है। पसंद आया विजय वर्मा को तमन्ना का गाना 'कावाला' की शूटिंग रेगिस्तान जैसी जगह पर की गई है। कर्ली हेयर्स और हैवी मेकअप में तमन्ना ने सिजलिंग परफॉर्मेंस दी है। फैंस को इस गाने में एक बार फिर रजनीकांत का आइकॉनिक चश्मा पहनने का स्टाइल देखने को मिलेगा। विजय वर्मा ने इस सॉन्ग का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'दिस सॉन्ग इज फायर।' गौरतलब है कि तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा को 'लस्ट स्टोरीज 2' की शूटिंग के दौरान एक दूसरे से प्यार हो गया। फिल्म में इनकी सिजलिंग केमेस्ट्री देखने को मिली। कॉन्सर्ट अटेंड करने से लेकर गोवा में न्यू ईयर इवनिंग मनाने तक, बी टाउन के ये न्यू लव बर्ड्स पिछले कई महीनों से एक दूसरे के साथ अपनी क्लोजनेस को लेकर फैंस के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में बने रहे। विजय-तमन्ना वर्कफ्रंट जहां तमन्ना भाटिया 'जेलर' में बिजी हैं। वहीं, विजय वर्मा के पास भी प्रोजेक्ट्स की लाइन लगी पड़ी है। विजय वर्मा को फैंस 'मिर्जापुर 3', 'मर्डर मुबारक' और 'द डिवोशन ऑफ ससपेक्ट एक्स' में देखा जाएगा।

