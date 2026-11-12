Kaali Kheti Trailer: देहाती भूत का खौफनाक ट्रेलर लेकर आए जैकी श्रॉफ, गांव की रहस्यमयी कहानी देख कांप उठेंगे दर्शक

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। जब खेती जाग उठेगी, तब क्या होगा? फिल्म 'काली खेती' (Kaali Kheti) का डर अब खेतों से निकलकर असल जिंदगी तक पहुंच गया है। फिल्म का रोमांचक ट्रेलर दर्शकों को आने वाले खौफ की एक झलक दिखाता है।

डर का माहौल सेट करेगी काली खेती जैकी श्रॉफ (Jackie Shroff) और शरद केलकर की मुख्य भूमिकाओं वाली इस फिल्म का ट्रेलर एक ऐसी डरावनी दुनिया की झलक पेश करता है, जहां खेती अब केवल फसल उगाने की जगह नहीं रह गई है, बल्कि एक बेहद खौफनाक जगह बन चुकी है। रामायण में रावण के किरदार को आवाज देने वाले शरद केलकर कुछ नया और एकदम अलग एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं।

फिल्म के निर्माताओं ने 'काली खेती' का ट्रेलर जारी कर दिया है। इसमें जैकी श्रॉफ और शरद केलकर के बेहद इंटेंस किरदार देखने को मिल रहे हैं। फिल्म की डरावनी पृष्ठभूमि में हर तरफ रहस्य और भय का माहौल नजर आता है, जहां हर राज अपने साथ डर लेकर आता है।

क्या है फिल्म की कहानी? इस ट्रेलर की सबसे खास बात यह है कि यह डरावनी फिल्मों में आमतौर पर दिखाई जाने वाली कहानियों से आगे बढ़ता है। फिल्म एक ऐसे विषय को सामने लाने की कोशिश करती है, जिसे अब तक बहुत कम दिखाया गया है। इसमें खेती और कृषि को मनोवैज्ञानिक ग्रामीण डरावनी कहानी का मुख्य आधार बनाया गया है।

इसकी कहानी खेतों और उनसे जुड़े पुराने इतिहास में छिपे रहस्यों पर आधारित है। ट्रेलर एक ऐसे गांव की कहानी दिखाता है, जहां के लोग किसी अनजान और खौफनाक ताकत के साये में जीने को मजबूर हैं। वे चाहकर भी इस डर से बच नहीं सकते।

यह एक ऐसी दुनिया है, जहां खेती केवल जमीन या फसल उगाने का जरिया नहीं, बल्कि खुद एक जीवित शक्ति की तरह महसूस होती है। ऐसा लगता है मानो किसी अलौकिक ताकत ने पूरे गांव और वहां रहने वाले लोगों पर अपना कब्जा जमा लिया हो।

जैकी श्रॉफ की हो रही खूब तारीफ जैकी श्रॉफ एक बार फिर अपनी शानदार अदाकारी और अभिनय की अलग-अलग खूबियों से दर्शकों को प्रभावित करते नजर आ रहे हैं। वहीं, शरद केलकर भी अपने दमदार अभिनय से फिल्म की कहानी को और गंभीरता देते हैं। दोनों कलाकार फिल्म के डरावने माहौल को और प्रभावशाली बनाते हैं।