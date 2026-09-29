23 अक्टूबर को रूह कंपाने आ रही नई Horror Film, गांव की 'काली खेती' में दबे हुए राज दहलाएंगे दिल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अक्टूबर के महीने में कई नई फिल्में रिलीज होने वाली हैं। इन्हीं में से एक फिल्म हॉरर थ्रिलर है जो गांव की सुपरनैचुरल कहानी को पर्दे पर दिखाएगी।

हाल ही में, मेकर्स ने नई हॉरर फिल्म का ऐलान किया है। इस फिल्म में जैकी श्रॉफ और शरद केलकर मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म है 'काली खेती' (Kaali Kheti)।

'काली खेती' का हुआ ऐलान

जैकी श्रॉफ ने 29 सितंबर 2026 को अपनी नई फिल्म 'काली खेती' का ऐलान किया है। यह एक सुपरनैचुरल रूरल थ्रिलर है। इसका पहला मोशन पोस्टर भी जारी किया गया है। दिल दहलाने वाले पोस्टर में अंधेरी रात, लालटेन और राक्षस दिखाया गया है। पोस्टर का बैकग्राउंड म्यूजिक भी रोंगटे खड़े करता है।

'मिर्जापुर' की एक्ट्रेस भी फिल्म का हिस्सा इस पोस्टर को शेयर करते हुए जैकी श्रॉफ ने कैप्शन में लिखा, "रोशनी बुझने न देना, खेती जागने वाली है।" साथ ही फिल्म की स्टार कास्ट का नाम भी रिवील कर दिया गया है। फिल्म में जैकी और शरद के अलावा 'मिर्जापुर' (Mirzapur) की एक्ट्रेस नेहा सरगम (Neha Sargam) भी अहम भूमिका में हैं।