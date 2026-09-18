OTT पर आते ही सुपरनैचुरल हॉरर ने मचाया तांडव, टॉप 10 में ट्रेंड कर रही 134 मिनट की फिल्म

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी पर हर हफ्ते कोई ना कोई फिल्म या सीरीज रिलीज होती हैं लेकिन हॉरर फिल्मों की एक अलग ही फैन फॉलोइंग है। हाल ही में एक सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म ने ओटीटी पर दस्तक दी है और आते ही यह ट्रेंडिंग लिस्ट में छा गई है।

2 घंटे 14 मिनट की यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) पर रिलीज हुई है और आते ही इसने टॉप 10 में जगह बना ली है। यह भी पढ़ें- Friday Releases: 18 सितंबर को लगेगा मनोरंजन का महामेला, थिएटर्स- OTT पर शुक्रवार को रिलीज होंगी 10 फिल्में-सीरीज खौफनाक है हॉरर फिल्म की कहानी ली क्रोनिन (Lee Crinin) की फिल्म द ममी (The Mummy) की कहानी चार्ली कैनन नाम के टेलीविजन रिपोर्टर और उनकी प्रेग्नेंट वाइफ लारिसा की है जिनकी बेटी आठ साल पहले अगवा हो गई थी। कहानी तब दिलचस्प बन जाती है जब उनकी बेटी केटी उन्हें दोबारा मिल जाती है लेकिन आंशिक रूप से ममी बनी हुई हालत में।

उसके बाद वे उसे मैक्सिको में अपने घर ले आते हैं, लेकिन केटी किसी जंगली शिकारी की तरह व्यवहार करती है। दरअसल सालों पहले, एक कल्ट लीडर ने केटी को जिंदा ही मम्मी बना दिया था ताकि उसके शरीर में 'नस्मरानियन' नाम के एक प्राचीन राक्षस को कैद किया जा सके।

तो क्या अब केटी की फैमिली उसकी शरीर से उस राक्षस को निकाल पाएगी? क्या आंशिक रूप से ममी बनी केटी पूरी तरह ठीक हो पाएगी? या फिर कहानी का अंत कुछ और ही होगा? इन सवालों के जवाब फिल्म देखने पर मिलेंगे।

टॉप 10 में ट्रेंड कर रही हॉरर फिल्म जियो हॉटस्टार पर 17 सितंबर को रिलीज हुई हॉरर फिल्म इस वक्त टॉप 10 में नंबर 3 पर ट्रेंड कर रही है। एक दिन बाद ही फिल्म ने ट्रेंडिंग लिस्ट में जगह बना ली है। फिल्म की कहानी काफी खौफनाक है, देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म कितने लंबे वक्त तक ट्रेंडिंग लिस्ट में बनी रहती है।