OTT पर छाने को तैयार अर्जुन दास की #Love, कब और कहां रिलीज होगी रोमांटिक-कॉमेडी सीरीज?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कुछ वक्त पहले ही अर्जुन दास और ऐश्वर्या लक्ष्मी की रोमांटिक कॉमेडी सीरीज #लव (#Love) की घोषणा की गई थी। अब मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट भी ऑफिशियली अनाउंस कर दी है। यहां देखें ओटीटी (OTT) पर कब और कहां रिलीज होगी रोमांटिक सीरीज?

क्या है #Love की कहानी? डेटिंग ऐप्स की दुनिया पर आधारित, #लव (#Love) की कहानी तारा और मैथ्यू के इर्द-गिर्द घूमती है। ये दोनों फाउंड और इन माय बे नाम के डेटिंग प्लेटफॉर्म्स के कॉम्पिटिटर फाउंडर हैं। जहां इन दोनों ने प्यार और कम्पैटिबिलिटी खोजने में मदद करने वाले बिजनेस बनाए हैं।

कब और कहां देखें #Love? अर्जुन दास की रोमांटिक कॉमेडी लव ओटीटी छाने के लिए तैयार है। #लव (#Love) ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर दस्तक देगी। यह वेब सीरीज 2 अक्टूबर 2026 से स्ट्रीम होगी। मेकर्स ने सोशल मीडिया पर ऑफिशियली अनाउंस करते हुए लिखा, 'क्या वह सब केमिस्ट्री के बारे में या कम्पैटिबिलिटी के बारे में? यह फिल्म तमिल वर्शन के साथ, तेलुगु, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ में उपलब्ध होगी'।

#Love. Is it all about chemistry or compatibility? 🤭💖 pic.twitter.com/kxYbTe77IJ — Netflix India South (@Netflix_INSouth) September 17, 2026

#Love की कास्ट और क्रू #Love में अर्जुन दास (Arjun Das) और ऐश्वर्या लक्ष्मी मुख्य भूमिकाओं में हैं और इसे 'मारी' (Maari) फेम बालाजी मोहन ने डायरेक्ट किया है। सौंदर्या रजनीकांत इस शो की शो-रनर और प्रोड्यूसर हैं। इस सीरीज को निर्मल विलियम्स ने लिखा है।