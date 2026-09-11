थिएटर्स के बाहर एंबुलेंस...औरतों का हुआ मिसकैरेज, 53 साल पहले आई वो शापित फिल्म जिसने छीनी 20 लोगों की जिंदगी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कॉमेडी हो-एक्शन हो या फिर हॉरर, फिल्में आमतौर पर लोगों के मंनोरंजन के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि कोई फिल्म लोगों की मौत का कारण बन जाएगी? 53 साल पहले एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई थी, जिसे आज भी दुनिया की सबसे शापित फिल्म कहा जाता है।

इस फिल्म की मेकिंग के दौरान न बड़े-बड़े हादसे हुए, बल्कि रिलीज के साथ ही थिएटर्स के बाहर एंबुलेस लगा दिए गए। कौन सी थी दुनिया की सबसे मनहूस फिल्म, नीचे पढ़ें फिल्म से जुड़ा किस्सा। मनहूस फिल्म के सेट पर पहले ही दिन लगी थी आग 53 साल बाद भी लोगों को डराने वाली जिस फिल्म का जिक्र हम अपने इस लेख में कर रहे हैं, वह साल 1973 में 'द एक्जोरसिस्ट' है, जो 20वीं सदी की दुनिया की सबसे हॉरर क्लासिक फिल्मों में से एक है। ये फिल्म 1969 में लिखी गई विलियम फ्रीडकीन की नॉवेल पर बेस्ड थी, जिसका सेम नेम था। ये नॉवेल उस टाइम इतनी ज्यादा चर्चा में आई कि वॉर्नर ब्रदर्स ने मूवी के राइट्स खरीदकर इसपर फिल्म बनाने का निर्णय लिया।

हालांकि, जिसे भी उन्होंने यह फिल्म ऑफर की उस डायरेक्टर ने साफ-साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद फिल्म को विलियम ने ही डायरेक्ट किया। 1973 में फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, लेकिन शूट के पहले ही दिन फिल्म के सेट पर आग लग गई और हादसे में 9 लोगों की मोत हो गई। हालांकि, फिल्म के मेकर्स हैरान तब हुए जब फिल्म का पूरा सेट जल गया, लेकिन उस कमरे में चिंगारी तक नहीं उठी जिसमें भूत वाले सीन फिल्माए जा रहे थे।

एक-एक करके फिल्म से जुड़े क्रू मेंबर्स के करीबियों की हुई मौत सेट के जलने की वजह से छह हफ्तों तक मूवी की शूटिंग रुकी रही, लेकिन हादसे होते रहे। फिल्म में बर्क डेगिनसन का रोल निभाने वाले जैक मैग्रोन से लेकर मालिया रोज का निधन हो गया। द एक्जोरसिस्ट में मुख्य किरदार निभाने वालीं लिंड़ा ब्लेयर, मैक्स फोरसायडो और कई क्रू मेंबर्स से जुड़े लोगों के परिवार वालों की डेथ हो गई। एक-एक करके 11 लोग इस फिल्म की रिलीज से पहले ही मारे गए, जिसके बाद इसे दुनिया की सबसे शापित फिल्म का टैग मिल गया।

फिल्म देखते हुए प्रेग्नेंट महिलाओं का हुआ मिसकैरिज 1973 में जब द एक्जोरसिस्ट की स्क्रीनिंग हुई और फिल्म को देखने समीक्षक आए, तो वह डरावने सींस को छोड़ भाग गए। शापित मूवी को उस दौर में सिर्फ 24 थिएटर्स में रिलीज किया गया था। फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ और किस्से उस दौर में इतने ज्यादा सामने आए कि हादसों के बावजूद लोग सुबह 4 बजे से फिल्म की टिकट के लिए लाइन लगाकर खड़े हो गए। यहां तक कि पुलिस भी लोगों को काबू करने में उस समय पर असफल रही और काफी दंगे हुए

जो भी ऑडियंस थिएटर्स में जाकर शापित फिल्म द एक्जोरसिस्ट देख रही थी, उनकी चीखें बाहर तक सुनाई दे रही थी। ऐसा कहा जाता है कि इस फिल्म को देखते हुए कई लोगों को हार्ट अटैक आए, यहां तक की प्रेग्नेंट महिलाओं का मिसकैरिज हो गया। हादसे इतने ज्यादा बढ़ रहे थे कि थिएटर्स के बाहर पुलिस वैन के साथ-साथ एंबुलेंस भी लगवा दी गईं। द एक्जोरसिस्ट को देखकर कई लोगों की मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि उन्हें चर्च जाकर पादरी की मदद लेनी पड़ी।