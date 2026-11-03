Kaali Kheti Teaser: देहाती भूत का खौफनाक रहस्य जैकी श्रॉफ की 'काली खेती', रूह कंपाने वाला टीजर हुआ रिलीज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। लंबे समय से अभिनेता जैकी श्रॉफ (Jackie Shroff) और शरद केलकर स्टारर अपकमिंग फिल्म काली खेती का नाम चर्चा में बना हुआ है। गांव देहात की डरावनी लोक कथाओं पर आधारित इस मूवी का लेटेस्ट टीजर अब मेकर्स की तरफ से रिलीज कर दिया गया है। साथ ही फिल्म की रिलीज डेट से भी पर्दा उठाया गया।

काली टीजर का टीजर (Kaali Kheti Teaser) काफी वाकई काफी खतरनाक है, जिसका अंदाजा आप इसे देखकर आसानी से लगा सकते हैं। आइए जानते हैं कि फिल्म का ये टीजर कैसा है। रिलीज हुआ काली खेती का टीजर गौर किया जाए काली खेती के लेटेस्ट टीजर की तरफ तो इसमें एक ऐसे गांव की कहानी दिखाई गई है, जो किसी अनजानी ताकत के साये में जीने को मजबूर है। यहां खेती मानो एक जीवंत शक्ति बन गई है, जिसने गांव और वहां रहने वाले लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। ग्रामीण भारत से जुड़ी एक जानी-पहचानी चीज को डर और रहस्य से जोड़ना फिल्म के इस कॉन्सेप्ट को दिलचस्प बनाता है।

फिल्म की सबसे दिलचस्प बात इसकी कहानी और ग्रामीण परिवेश है। हिंदी सिनेमा में हॉरर फिल्मों की कहानियां अक्सर पारंपरिक भूत-प्रेत और अलौकिक घटनाओं के इर्द-गिर्द घूमती रही हैं, लेकिन ग्रामीण भारत की लोककथाओं और मान्यताओं में डर और रहस्य की कई अनकही कहानियां छिपी हैं।