34 साल पहले आई थी वो फिल्म, जिसे देख कॉलेज में शुरू होने लगी थीं 'प्रेम कहानियां'; आज भी है कल्ट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा की यादगार फिल्मों के लिए 90 का दशक काफी अहम रहा था। इस दौर की कई ऐसी मूवीज रहीं, जिन्होंने सिनेप्रेमियों के दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ी थीं। इसी आधार पर आज हम आपको 34 साल पहले आई एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने कॉलेज में पढ़ने वाली यूथ को प्यार करना सिखाया था।

उस फिल्म की कहानी के साथ-साथ उसके सारे गाने भी काफी लोकप्रिय रहे थे। ऐसे में आइए जानते हैं कि यहां कौन सी कल्ट क्लासिक मूवी के बारे में जिक्र किया जा रहा है। 90s की आइकॉनिक कॉलेज लव स्टोरी ड्रामा आज जिस फिल्म के बारे में इस लेख में बात की जा रही है, उसके जरिए सिनेमा जगत के दो मशहूर कलाकारों ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। वह हिंदी सिनेमा के कलाकार अभिनेता रोनित रॉय (Ronit Roy) और अभिनेत्री फरहीन (Farheen) रहे और फिल्म का नाम जान तेरा नाम (Jaan Tera Naam) था। जी हां निर्देशक दीपक बलराज विज के डायरेक्शन में बनने वाली इस मूवी ने बिना किसी बड़ी स्टार कास्ट के सफलता का परचम लहराया था।

अजय देवगन की फूल और कांटे के बाद रोनित रॉय की जान तेरे नाम फिल्म ने भी कॉलेज लव स्टोरी ड्रामा फिल्मों का ट्रेंड इंडस्ट्री में काफी अधिक तक बढ़ा दिया था। इसकी थीम पर बाद में अक्षय कुमार की खिलाड़ी और शाह रुख खान की कभी हां कभी ना और कुछ कुछ होता है जैसी कई फिल्में भी रिलीज की गईं।