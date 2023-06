Johnny Depp के साथ विवादित कोर्ट केस हारने के बाद एंबर हर्ड ने छोड़ा हॉलीवुड? स्पेन जाने की खबर पर तोड़ी चुप्पी

नई दिल्ली, जेएनएन। Amber Heard Johnny Depp News: हॉलीवुड एक्ट्रेस एंबर हर्ड ने खुलासा किया है कि उन्हें स्पेन में रहने में मजा आ रहा है। उन्होंने पहली बार सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया है कि वह स्पेन चली गई है। गौरतलब है कि एंबर हर्ड और जॉनी डेप के बीच बहुचर्चित मानहानि केस हुआ था। उनके भूतपूर्व पती जॉनी डेप ने एक्ट्रेस पर 2018 में लिखें एक आर्टिकल पर मानहानि का दावा किया था।

अब एंबर हर्ड ने खुलासा किया है कि वह स्पेन में रह रही हैं और खुश हैं। वह स्पेन के मेड्रिड शहर में रह रही हैं। एंबर हर्ड 2022 में जॉनी डेप के साथ हुए केस के बाद काफी चर्चा में आई थी। इस ट्रायल का समापन इस प्रकार हुआ था कि जॉनी डेप को बतौर हर्जाना एंबर हर्ड को 10 मिलियन डॉलर देने थे। वहीं, साढ़े 3 लाख डॉलर अतिरिक्त हर्जाने की राशि भी तय की गई थी। उन्होंने 2018 में द वाशिंगटन पोस्ट में एक लेख लिखा था।

Exactly one year ago

A jury found that Amber Heard defamed Johnny Depp by calling him an abuser. For 6 years, JD was humiliated on a global scale because of the words of a liar.

I’m happy he got his life back ❤️ pic.twitter.com/Y68uNM2Sa6— M (@mimasdiaries) June 1, 2023