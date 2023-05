Inspector Avinash Twitter Review: 'अब सरकारी बंदूक की गर्मी देखिए', रिलीज होते ही छाई रणदीप हुड्डा की सीरीज

नई दिल्ली, जेएनएन। Inspector Avinash Twitter Review: रणदीप हुड्डा ने कुछ दिनों पहले नेटफ्लिक्स की फिल्म कैट के साथ ओटीटी पर डेब्यू किया था। अब उनकी नई वेब सीरीज इंस्‍पेक्‍टर अविनाश रिलीज हो गई है, जो आते ही सोशल मीडिया पर छा गई है।

इंस्‍पेक्‍टर अविनाश में रणदीप हुड्डा एक सख्त पुलिस ऑफिसर अविनाश मिश्रा के किरदार में हैं। हाल ही में सीरीज का ट्रेलर रिलीज किया गया था, जिसमें रणदीप हुड्डा जबरदस्त एक्शन मोड में नजर आए थे। उनका रौब और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है। अब 18 मई को सीरीज रिलीज कर दी गई है।

इंस्पेक्टर अविनाश में रणदीप हुड्डा के साथ टीवी एक्टर शालीन भनोट भी अहम किरदार में हैं। ये उनकी डेब्यू वेब सीरीज है, जिले लेकर एक्टर को काफी सराहना भी मिल रही है। ट्विटर पर शालीन की तारीफ करते हुए एक यूजर न कहा, "शालीन भनोट ने एक बार इंस्पेक्टर अविनाश में हमें एंटरटेन कर रहे हैं।"

एक अन्य यूजर ने कहा, "इस दुनिया में सभी लोग किस्मत के साथ पैदा होते हैं, लेकिन सभी इसे ढूंढ नहीं पाते। शालीन भनोट आपकी नई वेब सीरीज इंस्पेक्टर अविनाश के लिए शुभकामनाएं, अल्लाह आपको और आपकी पूरी टीम को शुभकामनाएं दें, इंशाअल्लाह आपकी मेहनत हमेशा रंग लाएगी।"

All the people in this world are born with luck but not all the people have discovered it. #ShalinBhanot wish u all the very best for your new web series #InspectorAvinash , Allah bless you and your entire team good luck, Inshallah u r hardwork will always be paid off. pic.twitter.com/H0DRtqvmS2 — Nova mike (@Novamike11) May 16, 2023

शालीन भनोट के किरदार बलजीत सिंह के बारे में बात करते हुए एक यूजर ने कहा, "इंस्पेक्टर बलजीत रिपोर्टिंग पर ड्यूटी। राक्षस- इंस्पेक्टर में बदल गया इतनी जल्दी, ये उम्दा एक्टिंग है। बलजीत पाजी आप राक्षस लग रहे हैं। चक दे फट्टे।"

Inspector #BaljeetSingh reporting for Duty 🔥Raksas turned into Inspector so fast this is versatility of class acting👌Baljeet paji tusi Ghaint lag rahe ho 👌 chak De Patte 🥳

Can't wait for 18th May #ShalinBhanot𓃵 #InspectorAvinash #ShalinBhanot

Shalin In Inspector Avinash pic.twitter.com/2XACyZ4iwC— Deb Tripathy (@Debtripathy3) May 16, 2023