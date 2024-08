Independence Day 2024: स्वतंत्रता दिवस के खास अवसर पर देशभक्ति के रंग में रंगे फिल्मी सितारे, एक्टर्स ने दिए बधाई संदेश

अभिनेता विक्की कौशल के पिता और एक्शन डायरेक्टर शाम कौशल ने भी इंस्टाग्राम के जरिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरीज में झंडे की वीडियो लगाकर नीचे कैप्शन में लिखा, 'स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, जय हिंद।'

एक्टर सोनू सूद ने खास अंदाज में स्वतंत्रता दिवस मनाया। इसकी कुछ झलकिया शेयर करते हुए उन्होंने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट की है।

The nation proudly celebrates our 78th year of independence today, August 15. On this joyous occasion, i wish all of you a very Happy Independence Day!

Jai Hind!🇮🇳 pic.twitter.com/QQbTpcXkLm— Hema Malini (@dreamgirlhema) August 15, 2024