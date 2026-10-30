'हमारे समाज में अंधविश्वास...', Imtiaz Ali ने स्पेलिंग बदलने वालों पर साधा निशाना; सफलता का दिया मूल मंत्र

जागरण न्यूज नेटवर्क, मुंबई। सफलता केवल चाहने से नहीं, बल्कि लक्ष्य तय करके प्रयास करने से मिलती है। यह कहना है लव आज कल और जब वी मेट फिल्मों के निर्देशक इम्तियाज अली का। मुंबई में चल रहे जागरण फिल्म फेस्टिवल में युवाओं को सफलता का मंत्र देते हुए उन्होंने कहा कि हर चीज को किस्मत या ब्रह्मांड के भरोसे छोड़ने के बजाय मेहनत पर विश्वास रखें।

'अपने लिए चीजें आसान मत बनाओ' इम्तियाज अली ने जागरण फिल्म फेस्टिवल के मंच पर कहा, "अपने लिए चीजें आसान मत बनाओ, जो पाना है, उसके बारे में सोचकर उसे ब्रह्मांड के भरोसे मत छोड़ो कि हो जाएगा। आपको सफलता तभी मिल सकती है, जब आप एक लक्ष्य तय करें और उसकी ओर शिद्दत से काम करें। आप आज की स्मार्ट पीढ़ी हैं, लोगों के बनाने से बेवकूफ न बनें।"

निर्देशक ने लोगों को सफलता का मूल मंत्र देते हुए आगे कहा, "आप में जितनी क्षमता और समझ है, जो अक्ल है, उसका पूरा प्रयोग करें। फिर आप वह सब कुछ पा सकेंगे, जो आपको चाहिए। केवल सोचते रहने और चाह रखने से अगर किसी को बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिल जाता तो सब कलाकारों को मिल गया होता, क्योंकि हर कलाकार अवार्ड की चाह रखता है।"

कई बार लोग स्पेलिंग बदल लेते हैं। कई बार मुझे लगता है कि हमारे समाज में अंधविश्वास बढ़ता जा रहा है। कई बार तो लोग नाम की स्पेलिंग तक बदल देते हैं, मुझे लगता कि उससे बेहतर है प्रयास करो। मैं वापस आउंगा की बॉक्स ऑफिस सफलता के बाद अब हाल ही में इम्तियाज अली ने अपनी अगली फिल्म पर काम शुरू कर दिया है।