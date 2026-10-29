JFF 2026: कम संसाधनों में कैसे बनाएं शानदार क्वालिटी, शिखर थिएटरवाला ने यंग टैलेंट के लिए शेयर किए खास टिप्स

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। सिनेमा जगत के लोकप्रिय फेस्टिवल यानी जागरण फिल्म फेस्टिवल 2026 का आगाज 28 अक्टूबर से मुंबई में हो गया है। जेएफएफ दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा फिल्म मेला है, जो एक शहर से दूसरे शहर घूमता है।

अब इसका कारवां मायानगरी आ पहुंचा है और फिल्म महोत्सव के पहले और दूसरे दिन सिनेमा जगत के तमाम सितारों का जमावड़ा भी यहां देखने को मिला है। दूसरे दिन मशहूर कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा के बाद एक्टर, डायरेक्टर और कोच शिखर थिएटरवाला ने हमारे बीच शिरकत की। थिएटर आज कितना बदल चुका है और लोग अब इसे कैसे देखते हैं ऐसे कई मुद्दों पर उन्होंने हमसे बात की। चलिए जानते हैं इसके बारे में।

शिखर ने बच्चों को सिखाए स्किल्स शिखर अभिनय और फिल्म निर्माण से लेकर लेखन, सिनेमैटोग्राफी, साउंड, गायन, नृत्य, AI जैसी रचनात्मक कौशल के लिए लोगों को ट्रेन करते हैं। जागरण फिल्म फेस्टिवल में आकर उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे अपने जुनून को पेशे में और अपने कौशल को अवसरों में बदला जा सकता है।