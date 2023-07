Ileana dcruz Pregnancy बॉलीवुड एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज अपनी प्रेग्नेंसी को लेकर काफी समय से सुर्खियों में हैं। एक्ट्रेस ने जब से अपनी प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की है तब से वह इस खूबसूरत जर्नी की झलक सोशल मीडिया पर दिखाती रहती हैं। नौवें महीने में इलियाना को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है जिसके बारे में एक्ट्रेस ने बात की है।

Ileana Dcruz shares post on her difficult nine month pregnancy journey. Photo-Instagram

HighLights इलियाना डिक्रूज नौवें महीने में हुईं परेशान इलियाना डिक्रूज का प्रेग्नेंसी के आखिरी फेज में हुआ ये हाल इलियाना डिक्रूज का पोस्ट में छलका दर्द

नई दिल्ली, जेएनएन। Ileana D'Cruz Pregnancy: साउथ से लेकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री तक अपनी अदाकारी का जलवा दिखाने वाली इलियाना डिक्रूज (Ileana D'Cruz) इन दिनों अपनी प्रेग्नेंसी की वजह से चर्चा में हैं। इलियाना जल्द ही मां बनने वाली हैं। उनका नौंवा महीना चल रहा है। इस दौरान एक्ट्रेस का हाल थोड़ा बेहाल हो गया है। सोशल मीडिया पर बराबर एक्टिव रहने वाली इलियाना डिक्रूज अपनी प्रेग्नेंसी जर्नी चाहने वालों के साथ शेयर करती रहती हैं। हाल ही में, इलियाना ने बताया कि नौवें महीने में उन्हें थकान हो रही है, जिसकी वजह से वह काम नहीं कर पा रही हैं। नौवें महीने में इलियाना का हाल हुआ बेहाल इलियाना डिक्रूज ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी फोटो शेयर की है। नो-मेकअप लुक में एक्ट्रेस टैंक टॉप में अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट कर रही हैं। इस तस्वीर के साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, "मुझे कुछ काम निपटाने हैं, लेकिन नौ महीने की यह थकान सचमुच सता रही है।" किसे डेट कर रही हैं इलियाना डिक्रूज? 36 साल की इलियाना डिक्रूज ने जब से अपनी प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की है, हर कोई उनके पार्टनर के बारे में जानना चाहता है। एक्ट्रेस की शादी भी नहीं हुई है। ऐसे में लोग ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि वो लकी पार्टनर कौन है, जिसे एक्ट्रेस डेट कर रही हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इलियाना बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ के भाई सेबेस्टियन के साथ रिलेशनशिप में हैं। हालांकि, अभी तक किसी ने भी इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है और ना ही इलियाना ने अपने बॉयफ्रेंड का चेहरा दिखाया है। इलियाना डिक्रूज का करियर साल 2006 में इलियाना ने मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसी साल एक्ट्रेस ने तेलुगु फिल्म Devadasu से एक्टिंग डेब्यू भी किया। फिर वह तमिल फिल्मों में नजर आईं। साउथ इंडस्ट्री में पहचान बनाने के बाद इलियाना ने फिल्म 'बर्फी' (2012) से बॉलीवुड में कदम रखा। इस फिल्म में अपनी उम्दा एक्टिंग के लिए इलियाना को बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला। अपनी पहली हिंदी सुपरहिट फिल्म के बाद इलियाना ने 'बादशाहो', 'मैं तेरा हीरो', 'रुस्तम' और 'पागलपंती' जैसी बॉलीवुड फिल्मों में काम किया।

Edited By: Rinki Tiwari