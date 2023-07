पलक के साथ फिर दिखे इब्राहिम, डेटिंग की खबरों को मिली हवा; बोले- मीडिया मेरे मुंह में घुस गई

Palak Tiwari पलक अभिनेत्री श्वेता तिवारी की बेटी हैं। उसके बाद कुछ इंटरव्यू में पलक ने इब्राहिम के साथ अपने रिश्तों को सिर्फ एक अच्छी दोस्ती बताया था। फिर जब शनिवार की रात पलक और इब्राहिम मुंबई में एक ही सिनेमाघर में फिल्म देखने पहुंचे तो दोनों के डेटिंग की खबरों को फिर हवा मिल गई। दोनों अलग-अलग लेकिन एक ही सिनेमाघर में एक ही फिल्म देखने पहुंचे थे।

पलक के साथ फिर दिखे इब्राहिम, डेटिंग की खबरों को मिली हवा

