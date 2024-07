अनंत अंबानी की शादी में रेमा से जैकेट मांग रहे थे Ibrahim Ali Khan, लोग बोले - 'नवाब होकर भी...'

Baby Calm Down गाने पर रेमा परफॉर्म करते हुए फुल मस्ती में एंजॉय कर रहे थे। इस दौरान इब्राहिम सबसे आगे खड़े हुए थे। गाते गाते रेमा अपनी जैकेट निकालते हैं और इब्राहिम उनसे उनकी जैकेट मांगने लग जाते हैं। इब्राहिम के लिए ये एक फैन मोमेंट था। हालांकि रेमा उन्हें अपनी जैकेट देने से मना कर देते हैं।

not ibrahim saif ali khan shamelessly trying to take rema’s jacket!!! 😭😭 https://t.co/E5Vv4HAVyG— . (@leenatorr) July 13, 2024