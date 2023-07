Kusha Kapila: 'मुझे इन बेहुदे और नालायक लोगों से डील करना पड़ेगा', कुशा ने ट्रोल करने वालों को दिया जवाब

Kusha Kapila Post कुशा कपिला (Kusha Kapila) ने बीते महीने अपने पति जोरावर सिंह अहलूवालिया से अलग होने का एलान किया था। अब काफी समय के बाद कुशा ने ट्रोल्स को मुंहतोड़ जवाब दिया है। कुशा और जोरावर ने छह साल पुरानी शादी को हमेशा-हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। कुशा और ज़ोरावर ने अपने अलग होने के पीछे की वजह का खुलासा नहीं किया है।

Kusha Kapila and Zorawar Ahluwalia Photo Credit Instagram

Your browser does not support the audio element.

HighLights कुशा कपिला और जोरावर सिंह अहलूवालिया हुए अलग जोरावर से अलग होने पर कुशा हो रही है ट्रोल अब कुशा ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब

नई दिल्ली, जेएनएन। Kusha Kapila Post: फेमस यूट्यूबर कुशा कपिला (Kusha Kapila) ने बीते महीने अपने पति जोरावर सिंह अहलूवालिया से अलग होने का एलान किया था। इसके बाद से ही कुशा को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है। अब काफी समय के बाद कुशा ने ट्रोल्स को मुंहतोड़ जवाब दिया है। ये बेहुदे और नालायक लोगों- कुशा कपिला कुशा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट साझा किया था, जिसमें लिखा- ‘मेरे लिए अब यह विषय खत्म हो गया है। मैंने कभी ऐसा कोई बयान नहीं दिया और ना ही कभी दूंगी। मेरे पास कोई पीआर टीम नहीं है तो ऐसा बयान मेरी तरफ से जारी हो ही नहीं सकता है। मैंने पिछले दो हफ्तों से न जाने कितने प्रोफाइल को ब्लॉक किया है। अपना कमेंट सेक्शन ऑफ किया है, लेकिन फिर भी लोग आते हैं और कुछ भी कह कर चले जाते हैं। मुझे कभी नहीं लगा मुझे इन बेहुदे और नालायक लोगों के साथ डील करना पड़ेगा। खैर जो भी है अब मैं अपने इंस्टाग्राम फीड को धीरे-धीरे साफ कर रही हूं और उम्मीद है जल्द ही मुझे ऐसे लोगों से छुटकारा मिल जाएगा।’ जोरावर ने भी तोड़ी थी चुप्पी कुशा से पहले जोरावर ने अपने इंस्टाग्राम पर कुशा कपिला को ट्रोलिंग करने वालों को जवाब दिया था। उन्होंने कहा था, पिछले 24 घंटों में जो कुछ हुआ है कुशा पर ऑनलाइन हमले हो रहे हैं वह मुझे दुखी और निराश करते हैं। कुशा के कैरेक्टर पर हमला करना और उसे किसी विलेन के रूप में पोट्रेट करना शर्मनाक है। कई वेब सीरीज में नजर आ चुकी है कुशा बता दें, कुशा और जोरावर ने छह साल पुरानी शादी को हमेशा-हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। कुशा और ज़ोरावर ने अपने अलग होने के पीछे की वजह का खुलासा नहीं किया है। दोनों ने साल 2017 में शादी की थी।

Edited By: Aditi Yadav