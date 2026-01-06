Arshad Warsi के बयान से नाखुश हुए प्रियदर्शन, 'हलचल' को एक्टर ने बताया था बुरा अनुभव

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2004 में कॉमेडी फिल्म हचलच को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। जिसका निर्देशन डायरेक्टर प्रियदर्शन ने किया था। मूवी में करीना कपूर और अक्षय खन्ना जैसे कलाकार लीड रोल में मौजूद थे, जबकि साइड रोल में अभिनेता अरशद वारसी भी नजर आए थे।

हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान अरशद ने हलचल में काम करने को एक बुरा अनुभव बताया था, जिसको लेकर अब फिल्म के डायरेक्टर प्रियदर्शन की प्रतिक्रिया सामने आई है और वह एक्टर के इस बयान से नाखुश हैं।

अरशद के बयान से लगा झटका- प्रियदर्शन प्रियदर्शन हिंदी सिनेमा के सबसे दिग्गज फिल्ममेकर हैं, उन्होंने कल्ट क्लासिक कॉमेडी फिल्मों को जनक भी कहा जाता है। हलचल उनमें से एक मूवी रही। हाल ही में अरशद वारसी ने इंडिया टुडे की एक हिंदी वेबसाइट एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने हलचल में काम करने के अनुभव को बुरा बताया था। इस मामले पर अब प्रियदर्शन ने मिड डे को दिए लेटेस्ट इंटरव्यू में खुलकर बात की है और बताया है-

जब हमारी फिल्म (हलचल) बॉक्स ऑफिस पर सफल रही तो उसने मुझे कॉल किया और कहा था कि प्रियन सर मैं काफी खुश हूं, जो मुझे मेरे काम के लिए प्रशंसा मिल रही है। मैं अरशद के आरोपों से दुखी और परेशान हूं। इससे मुझे झटका लगा है।'' इस तरह से प्रियदर्शन ने हलचल फिल्म को लेकर अरशद वारसी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।