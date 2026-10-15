रजनीकांत की Jailer 2 में ऋतिक रोशन का कैमियो, तालियों और सीटियों से गूंजा थिएटर; फैंस बोले - 'चुलबुल पांडे'

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। रजनीकांत (Rajnikanth) की फिल्म जेलर 2 (Jailer 2) इस साल की मच अवेटेड तमिल फिल्मों में से एक है। फाइनली मूवी 15 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है।

फिल्म में मोहनलाल (Mohanlal), जैकी श्रॉफ (Jackie Shroff) और विजय सेतुपति (Vijay Sethupathi) जैसे कई स्टार्स का कैमियो है जिसमें से एक ऋतिक रोशन भी हैं। ऋतिक मूवी में रॉडी का रोल निभा रहे हैं। इसके जरिए एक्टर लगभग 40 साल बाद रजनीकांत के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे।

थिएटर्स में क्रेजी हुए फैंस ऋतिक का कैमियो देखकर लोग थिएटर्स में पागल हो गए और इसके कई सारे वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। एक्टर का लुक काफी शानदार लग रहा है और कई लोग उनकी तुलना सलमान खान के दबंग वाले लुक चुलबुल पांडे से कर रहे हैं।

एक यूजर ने ट्वीट किया- पीक औरा फॉर्मिंग, आमिर खान लोकेश को गालियां दे रहा होगा अभी। दूसरे ने लिखा- ऋतिक रोशन × सलमान खान। ऋतिक रोशन ने फिल्म में चश्मे को पीछे टांगने वाला सीन चुलबुल पांडे से कॉपी किया है।

पैन इंडिया फिल्म है जेलर 2 बता दें कि इससे पहले शाह रुख खान जेलर 2 में कैमियो करने वाले थे। हालांकि किंग की शूटिंग की वजह से वो समय नहीं दे पाए और इसके बाद ऋतिक को अप्रोच किया गया। इस फिल्म को तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी जैसी कई भाषाओं में डब करके रिलीज किया गया है।