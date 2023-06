1920 Horrors of the Heart का डरावना ट्रेलर हुआ रिलीज, बदला लेती नजर आईं अविका गौर

1920 Horrors of the Heart Trailer Out 1920 - हॉरर्स ऑफ द हार्ट जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। अविका गौर अपने पिता के कहने पर बदले के मिशन पर निकलती है।