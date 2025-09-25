Phir Hera Pheri की एक्ट्रेस, पीक पर आकर किया अपना करियर बर्बाद; किसिंग से था परहेज
अभिनेत्री रिमी सेन (Rimi Sen) ने 2003 में हंगामा से बॉलीवुड में डेब्यू किया और अपनी कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया। उन्होंने धूम और गोलमाल जैसी फिल्मों से उन्होंने खूब नाम कमाया लेकिन इंडस्ट्री में ठहर नहीं पाईं। एक्ट्रेस ने एक टाइम पर खुद को इंडस्ट्री से अलग कर लिया ।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2000 के दशक की शुरुआत में रिमी सेन कई बॉलीवुड फिल्मों में नजर आईं। 2003 में प्रियदर्शन की कॉमेडी फिल्म हंगामा से बड़े पर्दे पर कदम रखते ही उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया। एक्ट्रेस ने चंद बॉलीवुड फिल्मों के बाद ही खुद को बॉलीवुड के एक उभरते हुए सितारे के रूप में स्थापित कर लिया।
स्क्रीन प्रिजेंस से जीता दिल
उनकी सहज स्क्रीन उपस्थिति और दमदार कॉमिक टाइमिंग ने उन्हें जल्द ही धूम, गोलमाल, फिर हेराफेरी और क्योंकि जैसी बड़ी फिल्मों से स्टार बना दिया। कुछ ही सालों में, रिमी बॉलीवुड के पॉपुलर फेस में से एक बन गईं।
खुद को इंडस्ट्री में फंसा हुआ पा रही थीं रिमी
रिमी सेन का जन्म कोलकाता में शुभमित्रा सेन के तौर पर हुआ था। बॉलीवुड में आने से पहले वो मॉडलिंग और विज्ञापन करती थीं। लगातार हिट फिल्मों और टॉप एक्टर्स के साथ काम करने के साथ रिमी ने इंडस्ट्री में अपनी जगह पक्की कर ली। एक्ट्रेस ने गोलमाल में अजय देवगन के साथ रोमांटिक भूमिका निभाई थी। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे असंतोष पनप रहा था। अपनी सफलता के बावजूद, रिमी खुद को बार-बार दोहराए जाने वाले किरदारों में फंसा हुआ महसूस करती थीं, जिनमें से ज़्यादातर किरदार उन्हें खूबसूरत नायिका की छवि के अलावा कुछ खास नहीं दे रहे थे।
एक्ट्रेस ने खुद स्वीकार की थी ये बात
अच्छे अवसरों की कमी से निराश होकर, उन्होंने अभिनय से दूरी बनाने का साहसिक फैसला किया वो भी उस समय जब उनका करियर ग्राफ काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। सालों बाद, रिमी ने एक इंटरव्यू में खुलकर स्वीकार किया कि अपने डाउनफॉल के लिए वो खुद जिम्मेदार थीं। उन्होंने कहा, "मैंने अपना करियर खुद बर्बाद किया।" उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने ऐसे ऑफर ठुकरा दिए जो उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते थे, भले ही वे आकर्षक क्यों न हों। उनके अनुसार, उन्होंने किसिंग सीन करन से ना कर दिया था।
बिग बॉस में भी आई थीं नजर
वह साल 2015 में बिग बॉस 9 में एक कंटेस्टेंट के तौर पर कुछ समय के लिए फिर से नज़र आईं, लेकिन तब से ज़्यादातर लाइमलाइट से दूर ही हैं। आज, रिमी सेन को 2000 के दशक की बॉलीवुड की सबसे होनहार सितारों में से एक के रूप में याद किया जाता है। एक ऐसी प्रतिभा जिसने स्टारडम की बजाय खामोशी को चुना।
