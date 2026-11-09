43 सालों से 'भैया दूज एंथम' बना हुआ पारंपरिक गीत, 'बेबी लता' ने गाया था बहन के प्यार का फरमान

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली के पावन पर्व के बाद अब भैया दूज (Bhai Dooj) का त्योहार मनाया जाएगा। भाई-बहन के प्यार का प्रतीक भाई दूज का फेस्टिवल हमेशा से खास रहा है और इसको लेकर सिनेमा जगत में कई शानदार गीतों को भी निर्माण हुआ है।

इस आधार पर हम आपको 43 साल पहले एक ऐसे पारंपरिक गीत के बारे में बताने जा रहे हैं, जो भाई दूज का महत्व बताता है। इस गाने को सिनेमा में बेबी लता के नाम से मशहूर एक दिग्गज गायिका ने गाया है। आइए जानते हैं कि वह सॉन्ग कौन सा है।

भाई दूज स्पेशल गीत कौन सा? भारतीय सिनेमा सदियों से तीज-त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए फिल्मी गीतों का निर्माण करता हुआ आ रहा है। इस मामले में साल 1983 में आई फिल्म नवरात्रि में भैया दूज जैसे पावन पर्व पर आधारित एक पारंपरिक गाना भी शामिल होता है, जिसके बोल हैं- भैया दूज सुहानी... (Bhaiya Dooj Suhani) इस सॉन्ग को हिंदी सिनेमा की लोकप्रिय गायिका हेम लता ने अपनी मधुर आवाज में गाया है, जिन्हें बॉलीवुड की बेबी लता के नाम से भी जाना जाता है।

भैया दूज सुहानी... गाने को पारंपरिक गीत इसलिए भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें शास्त्रीय संगीत की धुन, लोक-भाषा शैली और भैया दूज की कथा का महत्व सुनने को मिलता है। इस तरह से फिल्म नवरात्रि का ये सॉन्ग एक पारंपरिक लोकगीत भी माना जाता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो भाई दूज के पर्व का जश्न इस गीत के बिना अधूरा सा लगता है।