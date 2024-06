Lok Sabha Election में मथुरा से जीत की हैट्रिक पर Hema Malini का आया पहला रिएक्शन, मोदी जी के लिए कही ये बात

यह भी पढ़ें- Kangana Ranaut: ऑफिस पर चला बुलडोजर, इंग्लिश न आने पर उड़ा मजाक, कंगना रनौत का फिल्मों से राजनीति तक का सफर

हेमा मालिनी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर जीत की खुशी जाहिर करते हुए पोस्ट शेयर किया है। अभिनेत्री ने खुद की तस्वीर पोस्ट करते हुए कहा, "मैं मथुरा के हर एक बृजवासी का आभार व्यक्त करती हूं, जिनकी वजह से मैं मेरे तीसरे कार्यकाल के लिए चुनी गई हूं। सभी बेहतरीन कार्यकर्ता जिन्होंने मेरे लिए अथक परिश्रम किया, दिन-रात मेहनत की, मुझे बड़े अंतर से जिताने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया और सब कुछ भूल गए।"

उन्होंने आगे कहा, "मैं उन सभी विधायकों का भी आभार व्यक्त करती हूं। जिन्होंने इस जीत के लिए चौबीसों घंटे काम किया। मैं आप सभी का जितना भी आभार व्यक्त करूं कम है। मैं आपके अथक प्रयासों के लिए दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूं। सबसे बढ़कर, मैं इस अवसर पर मोदी जी को मुझ पर विश्वास करने और मुझे मथुरा से तीसरे कार्यकाल के लिए खड़ा करने के लिए कहने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं। जय हिंद! जय भारत!"

I thank each and every Brijwasi in Mathura who is responsible for my getting elected for the third term🙏 All the excellent Karyakartas who worked tirelessly for me, toiling day and night, forgetting all else except to put their best effort to seeing me win with a big margin🙏 I… pic.twitter.com/B8o036MBXO— Hema Malini (@dreamgirlhema) June 5, 2024