Tipu Sultan पर नहीं बनेगी फिल्म, धमकियां मिलने के बाद निर्माताओं ने लिया बड़ा फैसला, मांगी माफी

नई दिल्ली, जेएनएन। Hazrat Tipu Sultan Movie: मैसूर के बादशाह कहे जाने वाले टीपू सुल्तान पर एक फिल्म बनने जा रही थी, जिसका निर्माण संदीप सिंह करने वाले थे, लेकिन अब इस पर फिल्म नहीं बन रही है। संदीप सिंह ने सोशल मीडिया पर फिल्म न बनाने का एलान किया है, साथ ही लोगों से माफी भी मांगी है।

संदीप सिंह ने 24 जुलाई 2023 को सोशल मीडिया पर फिल्म न बनने की घोषणा की है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, "हजरत टीपू सुल्तान पर फिल्म नहीं बनाई जाएगी। मैं अपने साथी भाइयों और बहनों से अनुरोध करता हूं कि वे मेरे परिवार, दोस्तों और मुझे धमकी देने या दुर्व्यवहार करने से बचें।"

संदीप सिंह ने आगे कहा- "अगर मैंने अनजाने में किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है तो मैं ईमानदारी से माफी मांगता हूं। ऐसा करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मैं सभी मान्यताओं का सम्मान करने में विश्वास रखता हूं। भारतीयों के रूप में, आइए हम हमेशा एकजुट रहें और हमेशा एक-दूसरे को सम्मान दें।"

The film on Hazrat Tipu Sultan will not be made.

I kindly request my fellow brothers and sister to refrain from threatening or abusing my family, friends and me. I sincerely apologize if I have unintentionally hurt anyone's religious sentiments. It was never my intention to do…