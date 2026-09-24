'नॉन-वेज छोड़ना काफी नहीं...', Ramayana में रणबीर कपूर के 'राम' बनने पर हनुमान अंश की प्रोड्यूसर का रिएक्शन

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 4000 करोड़ के बजट में बन रही मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म रामायण (Ramayana) में रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) भगवान राम (Lord Rama) की भूमिका निभा रहे हैं।

हाल ही में, हनुमान अंश (Hanuman Ansh) की प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर (Anupriya Nagar) ने रामायण में रणबीर के राम की भूमिका निभाने पर अपना रिएक्शन दिया है।

राम के रोल पर अनुप्रिया का रिएक्शन

अनुप्रिया ने हनुमान अंश में नीम करोली बाबा (Neem Karoli Baba) की भूमिका निभाने वाले अभिनेता शोभिनव सत्या (Shobhinaw Satyaa) से तुलना करते हुए अपनी बात रखी और कहा कि सिर्फ नॉन-वेज छोड़ना काफी नहीं है। सिद्धार्थ कन्नन के साथ बातचीत में अनुप्रिया ने कहा-

शोभिनव सत्या ने महाराज जी का किरदार निभाया। आज भी लोग उन्हें महाराज जी ही मानते हैं। रामायण के मामले में भी ऐसा ही है। फिल्म की टीम उस एक्टर को राम ही मानती है। सिर्फ छोड़ने पर बोलीं अनुप्रिया अनुप्रिया नागर ने यह भी कहा कि सिर्फ नॉन-वेज छोड़ना काफी नहीं होता है। उन्होंने कहा, "जैसा कि प्रेमानंद महाराज ने कहा है, एक एक्टर का चरित्र और खान-पान सही होना चाहिए। वे किससे मिलते हैं, कहां देखे जाते हैं, कहां जाते हैं- ये सब भी मायने रखता है। भले ही आप सफलता के उस मुकाम पर पहुंच गए हों, फिर भी आपको विनम्र रहना होगा। सिर्फ नॉन-वेज छोड़ना ही काफी नहीं है।"