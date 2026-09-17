Exclusive: 'रामायण' के गाने 'जय जय राम' के लिए Arijit Singh को लेने पड़े 200 टेक, स्टूडियो में खो गए थे सिंगर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही पौराणिक फिल्म 'रामायण' (Ramayana) का पहला गाना 'जय जय राम' (Jai Jai Ram) हाल ही में रिलीज हुआ। इस गाने को श्रेया घोषाल (Shreya Ghoshal) के साथ अरिजीत सिंह (Arijit Singh) ने गाया।

जैसे ही 'रामायण' का पहला गाना 'जय जय राम' रिलीज हुआ, वैसे ही सोशल मीडिया पर छा गया। लोग इस गीत को काफी पसंद कर रहे हैं। मगर क्या आपको पता है कि इस गाने को गाने से पहले अरिजीत सिंह ने 200 बार टेक लिया था। इसकी वजह भी सामने आ गई है।

200 टेक के बाद गाया था गाना फिल्म से जुड़े एक सोर्स के मुताबिक, अरिजीत सिंह 'जय जय राम' गाने की रिकॉर्डिंग के समय इसमें इस कदर डूब गए थे कि उन्हें रिकॉर्ड करते समय कुल 200 से ज्यादा बार टेक लेने पड़े। सोर्स ने यह किस्सा साझा करते हुए बताया-

उन्होंने गाने के हर एक टेक के समय उसके भाव को महसूस किया और उस भावना में वे इतने खो गए कि वह उससे बाहर निकलना नहीं चाह रहे थे। आखिर में उन्होंने गाने में खुद को डुबाते हुए तकनीकी बारीकियों के बारे में सोचना छोड़ दिया। 'जय जय राम' गाना रिलीज के बाद से ही यूट्यूब पर वायरल हो रहा है। इस गाने को 36 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। इस गाने की लिरिक्स कुमार विश्वास (Kumar Vishwas) ने लिख है, जबकि संगीत एआर रहमान (AR Rahman) का है।