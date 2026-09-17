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Exclusive: 'रामायण' के गाने 'जय जय राम' के लिए Arijit Singh को लेने पड़े 200 टेक, स्टूडियो में खो गए थे सिंगर

By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
Published: Thu, 17 Sep 2026 03:24 PM (IST)

सिंगर अरिजीत सिंह (Arijit Singh) ने रामायण का गाना 'जय जय राम' (Jai Jai Ram) गाया। इस गाने के लिए उन्हें 200 टेक लेने पड़े थे। जानिए क्यों...

अरिजीत ने 200 टेक के बाद गाया था जय जय राम

अरिजीत ने 200 टेक के बाद गाया था जय जय राम

HighLights

  1. अरिजीत सिंह ने 'जय जय राम' गाने के लिए 200 टेक लिए

  2. स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के दौरान खो गए थे अरिजीत सिंह

  3. रामायण के पहले गाने ने यूट्यूब पर मचाया धमाल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही पौराणिक फिल्म 'रामायण' (Ramayana) का पहला गाना 'जय जय राम' (Jai Jai Ram) हाल ही में रिलीज हुआ। इस गाने को श्रेया घोषाल (Shreya Ghoshal) के साथ अरिजीत सिंह (Arijit Singh) ने गाया।

जैसे ही 'रामायण' का पहला गाना 'जय जय राम' रिलीज हुआ, वैसे ही सोशल मीडिया पर छा गया। लोग इस गीत को काफी पसंद कर रहे हैं। मगर क्या आपको पता है कि इस गाने को गाने से पहले अरिजीत सिंह ने 200 बार टेक लिया था। इसकी वजह भी सामने आ गई है।

200 टेक के बाद गाया था गाना

फिल्म से जुड़े एक सोर्स के मुताबिक, अरिजीत सिंह 'जय जय राम' गाने की रिकॉर्डिंग के समय इसमें इस कदर डूब गए थे कि उन्हें रिकॉर्ड करते समय कुल 200 से ज्यादा बार टेक लेने पड़े। सोर्स ने यह किस्सा साझा करते हुए बताया-

उन्होंने गाने के हर एक टेक के समय उसके भाव को महसूस किया और उस भावना में वे इतने खो गए कि वह उससे बाहर निकलना नहीं चाह रहे थे। आखिर में उन्होंने गाने में खुद को डुबाते हुए तकनीकी बारीकियों के बारे में सोचना छोड़ दिया।

'जय जय राम' गाना रिलीज के बाद से ही यूट्यूब पर वायरल हो रहा है। इस गाने को 36 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। इस गाने की लिरिक्स कुमार विश्वास (Kumar Vishwas) ने लिख है, जबकि संगीत एआर रहमान (AR Rahman) का है।

Ranbir Kapoor

कब रिलीज होगी फिल्म?

नमित मल्होत्रा निर्मित रामायण दो पार्ट में रिलीज होने वाली है। फिल्म का पहला पार्ट इसी साल दीवाली पर रिलीज होने वाला है। फिल्म का ट्रेलर पहले ही दुनियाभर में सुर्खियां बटोर चुका है।

फिल्म में टीवी और बॉलीवुड के बड़े सितारें मुख्य भूमिका निभाने वाले हैं जिनकी लिस्ट यहां रही...

  • रणबीर कपूर- राम
  • साई पल्लवी- सीता
  • यश- रावण
  • सनी देओल- हनुमान
  • रवि दुबे- लक्ष्मण
  • काजल अग्रवाल- मंदोदरी
  • अरुण गोविल- दशरथ
  • लारा दत्ता- कैकेयी
  • विवेक ओबेरॉय- विद्युतजीवा
  • रकुल प्रीत सिंह- शूर्पणखा

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म को विदेशी सिनेमाघरों में 6 नवंबर को दस्तक देगी, जबकि भारत में 8 नवंबर को रिलीज होगी।

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