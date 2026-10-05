'परिस्थिति देखकर ही...'Hanuman Ansh के डायरेक्टर की लोगों से अपील, कैंची धाम की भीड़ देखकर दिया संदेश

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विशाल चतुर्वेदी (Vishal Chaturvedi) की डिवोशनल ड्रामा फिल्म 'हनुमान अंश' (Hanuman Ansh) की पूरे देश में चर्चा है। नीम करौली बाबा के जीवन पर बनी इस बायोपिक ड्रामा का असर इतना गहरा है कि इसने सीधे तौर पर लोगों को प्रभावित किया है।

इसी का प्रभाव रहा कि गांधी जयंती वाले लॉन्ग वीकेंड पर (2 से 4 अक्टूबर) दर्शकों की भारी भीड़ कैंची धाम दर्शन करने के लिए पहुंची। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ वीडियो में ऐसा दावा किया गया है कि हनुमान अंश फिल्म देखने के बाद हजारों की संख्या में भक्त दर्शन के लिए वहां जा रहे हैं।