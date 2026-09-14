पैन-इंडिया फिल्म बनी Hanuman Ansh, हिंदी में धमाल मचाने के बाद अब साउथ में होगी रिलीज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा जगत में पिछले दो सप्ताह से फिल्म हनुमान अंश (Hanuman Ansh) का नाम लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। नीम करोली बाबा की बायोपिक फिल्म के तौर पर ये मूवी फिलहाल सिनेमाघरों में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रही है। इतना ही नहीं बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में हनुमान अंश ने ऐसा चमत्कारी प्रदर्शन करके दिखाया है, जिसने इस मूवी को लेकर सुर्खियां और अधिक तेज कर दी हैं।

अब लगता है कि हनुमान अंश की सफलता का शोर साउथ तक पहुंच गया है और जल्द ही पैन इंडिया रिलीज के तौर पर इस फिल्म को दक्षिण भारत के सिनेमाघरों में प्रदर्शित करने का ऐलान किया गया है। साउथ में भी रिलीज होगी हनुमान अंश साउथ सिनेमा के मशहूर फिल्ममेकर त्रिविक्रम श्रीनिवास हनुमान अंश को तेलुगु वर्जन में सिनेमाघरों में पेश करने जा रहे हैं। यह फिल्म अब आने वाले 18 सितंबर को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। त्रिविक्रम श्रीनिवास की पत्नी की प्रोडक्शन कंपनी फॉर्च्यून फोर सिनेमाज ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर हनुमान अंश के तेलुगु वर्जन को थिएटर्स में रिलीज करने की आधिकारिक घोषणा की है और लिखा है-