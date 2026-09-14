पैन-इंडिया फिल्म बनी Hanuman Ansh, हिंदी में धमाल मचाने के बाद अब साउथ में होगी रिलीज
हिंदी सिनेमा की फिल्म हनुमान अंश को अब साउथ भाषा में सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।
HighLights
साउथ में रिलीज की जाएगी हनुमान अंश
हिंदी में हनुमान अंश ने रचा है इतिहास
इस दिन दक्षिण भारत के थिएटर्स में होगी रिलीज
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा जगत में पिछले दो सप्ताह से फिल्म हनुमान अंश (Hanuman Ansh) का नाम लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। नीम करोली बाबा की बायोपिक फिल्म के तौर पर ये मूवी फिलहाल सिनेमाघरों में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रही है। इतना ही नहीं बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में हनुमान अंश ने ऐसा चमत्कारी प्रदर्शन करके दिखाया है, जिसने इस मूवी को लेकर सुर्खियां और अधिक तेज कर दी हैं।
अब लगता है कि हनुमान अंश की सफलता का शोर साउथ तक पहुंच गया है और जल्द ही पैन इंडिया रिलीज के तौर पर इस फिल्म को दक्षिण भारत के सिनेमाघरों में प्रदर्शित करने का ऐलान किया गया है।
साउथ में भी रिलीज होगी हनुमान अंश
साउथ सिनेमा के मशहूर फिल्ममेकर त्रिविक्रम श्रीनिवास हनुमान अंश को तेलुगु वर्जन में सिनेमाघरों में पेश करने जा रहे हैं। यह फिल्म अब आने वाले 18 सितंबर को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। त्रिविक्रम श्रीनिवास की पत्नी की प्रोडक्शन कंपनी फॉर्च्यून फोर सिनेमाज ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर हनुमान अंश के तेलुगु वर्जन को थिएटर्स में रिलीज करने की आधिकारिक घोषणा की है और लिखा है-
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दिव्य उपस्थिति का अनावरण होने वाला है। फिल्म हनुमान अंश का तेलुगु वर्जन का लेटेस्ट टीजर रिलीज कर दिया गया है। इतना ही नहीं फॉर्च्यून फोर सिनेमाज की तरफ से बड़े पर्दे पर पेश करने की तैयारी भी हो गई है, जिसके आधार पर 18 सितंबर को तेलुगु भाषा में इस मूवी को थिएटर्स में ग्रैंड रिलीज किया जाएगा।
The divine presence is about to be unveiled… 🚩#HanumanAnsh ~ ఆంజనేయుడి అవతారం Telugu Teaser Out Today @ 6:03 PM 🔥— Fortune Four Cinemas (@Fortune4Cinemas) September 14, 2026
Presented by #TrivikramSrinivas
Telugu Theatrical Release by @Fortune4Cinemas
Grand Release in Telugu on September 18th! 🔥 pic.twitter.com/6dK2JP4xq9
त्रिविक्रम श्रीनिवास के फॉर्च्यून फोर सिनेमाज बैनर तले की तरफ से किए गए इस ऐलान के बाद साउथ सिनेमा में हनुमान अंश की चर्चा और अधिक होने लगी है। ऐसे में दक्षिण भारत के जो लोग इसे देखने के लिए उत्साहित थे, उनके लिए ये एक सुनहरा मौका है।
विदेशों में भी धूम मचा रही है फिल्म
मालूम हो कि साउथ सिनेमा के बड़े प्रोडक्शन हाउस होम्बले फिल्म्स की तरफ से बीते 11 सितंबर को फिल्म हनुमान अंश को विदेशों में भी कई स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है, जिसकी वजह से फिल्म की वर्ल्डवाइड कमाई में बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है।
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