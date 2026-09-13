छठवें रविवार को Hanuman Ansh की कमाई से कांप उठा बॉक्स ऑफिस, 38 दिनों से बरस रही नीम करोली बाबा की कृपा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विशाल चतुर्वेदी (Vishal Chaturvedi) की डिवोशनल ड्रामा फिल्म हनुमान अंश (Hanuman Ansh) बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। शोभिनव सत्य (Shobhinaw Satyaa) स्टारर इस फिल्म की कहानी नीम करोली बाबा के जीवन और आध्यात्मिक यात्रा पर आधारित है।

फिल्म 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म की शुरुआत धीमी रही और पहले तीन हफ्तों में इसने लगभग 10 करोड़ रुपये कमाए। आज फिल्म का 38वां दिन है और इसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाकर फिल्म की रफ्तार को नाटकीय रूप से पलट दिया है।

पहले दिन सिर्फ 10 करोड़ का कलेक्शन फिल्म हर गुजरते दिन के साथ बॉक्स ऑफिस के नए रिकॉर्ड बना रही है। पहले हफ्ते इसने 1.08 करोड़ और दूसरे हफ्ते 40 लाख का कलेक्शन किया था। तीसरे हफ्ते स्पीड बढ़ी और कमाई 10.40 करोड़ पर आकर थमी। चौथे हफ्ता बेहद शानदार रहा और कलेक्शन 61 करोड़ हुआ।

कितना रहा 38वें दिन का कलेक्शन? पांचवे हफ्ते फिल्म का कलेक्शन 90.25 करोड़ रुपये रही। वहीं अब 38वें दिन की कमाई भी सामने आ गई है। फिल्म ने अपने छठवें दिन 18.24 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह फिल्म की अब तक की कुल कमाई 210.37 करोड़ रुपये हो गई है।

वहीं दुनिया भर में इसकी कुल कमाई बढ़कर 244.07 करोड़ रुपये हो गई है। इस शानदार प्रदर्शन ने नीम करोली बाबा की बायोपिक को इस साल की सबसे बड़ी स्लीपर हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक बना दिया है।