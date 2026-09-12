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छठे शनिवार को Hanuman Ansh की कमाई में तगड़ा उछाल, 'नीम करोली बाबा' की फिल्म पर हुई जमकर धनवर्षा

By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
Published: Sat, 12 Sep 2026 09:34 PM (IST)

Hanuman Ansh Box Office Collection Day 37: नीम करोली बाबा पर बनी फिल्म हनुमान अंश की कमाई में छठे शनिवार को बढ़ोतरी हुई है।

हनुमान अंश का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। फोटो क्रेडिट-एक्स

हनुमान अंश का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। फोटो क्रेडिट-एक्स

HighLights

  1. 37वें दिन हनुमान अंश की कमाई में बढ़ोतरी

  2. 200 करोड़ के पार पहुंचा फिल्म का कारोबार

  3. नीम करोली बाबा की बायोग्राफी है हनुमान अंश

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जिस फिल्म ने पहले 10 लाख रुपये से ओपनिंग की थी, आज वह बड़ी-बड़ी बॉलीवुड फिल्मों पर भारी पड़ गई है। यह फिल्म हनुमान अंश (Hanuman Ansh) है जिसने एक बार फिर अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से सबके होश उड़ा दिए हैं।

7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई हनुमान अंश की कमाई एक महीने बाद भी करोड़ों में हो रही है। इस फिल्म का 37वां दिन का कलेक्शन लेटेस्ट बॉलीवुड फिल्म हैवान (Haiwaan) और मिर्जापुर द मूवी (Mirzapur The Movie) से भी ज्यादा रहा।

हनुमान अंश की कमाई में बढ़ोतरी

छठे शनिवार को हनुमान अंश (Hanuman Ansh Box Office Collection) की कमाई में तगड़ा उछाल आया है। इस फिल्म ने जहां बीते शुक्रवार (36वें दिन) 10.50 करोड़ रुपये कमाए थे, वहीं छठे शनिवार को फिल्म की कमाई में करोड़ों का इजाफा हुआ है।

हनुमान अंश का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सैकनिल्क के अर्ली ट्रेड के मुताबिक, हनुमान अंश ने 37वें दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 7,087 शोज के साथ 13 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया है। फिल्म की कमाई सही आंकड़ों में और भी बढ़ सकती है। महज शुरुआती आंकड़ों में ही फिल्म का नेट कलेक्शन 187 करोड़ के पार है।

Hanuman Ansh Box Office Collection Day 36

200 करोड़ के पार पहुंचा टोटल बिजनेस

हनुमान अंश पिछले 6 हफ्तों से बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है। 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी नीम करोली बाबा (Neem Karoli Baba) पर आधारित फिल्म का मुनाफा धुरंधर से दोगुना हो गया है। फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 200 करोड़ के पार पहुंच गया है।

हैवान-मिर्जापुर द मूवी को किया पीछे

इस फिल्म के आगे हैवान भी नहीं टिक पाई। अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म ने दूसरे दिन 2 करोड़ रुपये से भी कम कारोबार किया है। दूसरी ओर मिर्जापुर द मूवी का कारोबार 8 करोड़ रुपये के आसपास है। हनुमान अंश ने इन दोनों फिल्मों को पीछे कर दिया है।

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