Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

बॉक्स ऑफिस पर Haiwaan का शॉकिंग कलेक्शन, हनुमान अंश-मिर्जापुर के सामने साइको थ्रिलर ने कमाए इतने करोड़

By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
Published: Fri, 11 Sep 2026 08:44 PM (IST)

Haiwaan Day 1 Box Office Collection: अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म हैवान ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाया, शुरुआती आंकड़े सामने आ गए हैं।

हैवान का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। फोटो क्रेडिट- एक्स

हैवान का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। फोटो क्रेडिट- एक्स

HighLights

  1. पहले दिन हैवान का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

  2. मिर्जापुर को नहीं पछाड़ पाई साइको थ्रिलर

  3. 2016 में आई फिल्म ओप्पम की रीमेक है हैवान

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी फिल्म हैवान (Haiwaan) की चर्चा पिछले साल से हो रही है। सैफ अली खान और अक्षय कुमार को फिर से साथ देखने के लिए दर्शक बेताब थे। अब चूंकि फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है तो चलिए आपको बताते हैं कि फिल्म ने पहले दिन आखिर कितना कमाया।

हैवान, प्रियदर्शन की ही निर्देशित फिल्म ओप्पम (Oppam) की हिंदी रीमेक है। 2016 में मोहनलाल (Mohanlal) स्टारर ओप्पम बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। अब 10 साल बाद निर्देशक इसी फिल्म का हिंदी रीमेक हैवान लेकर आए जिसमें अक्षय कुमार और सैफ अली खान मुख्य भूमिका में हैं।

हैवान का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

हैवान से काफी उम्मीदें लगाई जा रही थीं। क्रिटिक्स से मिली-जुली प्रतिक्रिया के बाद भी कयास लग रहे थे कि यह फिल्म हनुमान अंश (Hanuman Ansh) और मिर्जापुर द मूवी (Mirzapur The Movie) का तो पत्ता साफ कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 

 

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Akshay Kumar (@akshaykumar)

सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, हैवान पहले ही दिन हनुमान अंश और मिर्जापुर द मूवी से पिछड़ गई। इस फिल्म ने अभी तक सिर्फ 2.19 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है। वहीं, ग्रॉस कलेक्शन 2.58 करोड़ रुपये है। यह कमाई 6038 शोज के जरिए की गई है। सही आंकड़े बढ़ने की उम्मीद है।

हनुमान अंश-मिर्जापुर ने किया पस्त

वहीं, हनुमान अंश ने शुरुआती आंकड़ों में 36वें दिन भी 7.62 करोड़ कमा लिए और मिर्जापुर द मूवी 5.69 करोड़ रुपये के आसपास है। अब देखना होगा कि हैवान का बिजनेस वीकेंड्स में कैसा रहता है। 

क्या है हैवान की कहानी?

फिल्म की कहानी एक नेत्रहीन आर्टिस्ट की है जो एक बच्ची को साइको किलर से बचाने की कोशिश करता है। साइको किलर का किरदार अक्षय कुमार ने निभाया है जबकि नेत्रहीन कैरेक्टर में सैफ अली खान है। इस फिल्म में बोमन ईरानी, दिवंगत अभिनेता असरानी, श्रिया पिलगांवकर, सयामी खेर, राजपाल यादव और शरीब हाशमी अहम भूमिकाओं में हैं। 

यह भी पढ़ें- YouTube पर छा गया Haiwaan का नया गाना, राघव चैतन्य की आवाज में हुआ वायरल; प्रीतम ने दिया है संगीत

यह भी पढ़ें- Haiwaan Review: सस्पेंस खुलने तक धैर्य की परीक्षा लेती है हैवान, अक्षय-सैफ की मूवी नहीं देती इन सवालों के जवाब