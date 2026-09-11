बॉक्स ऑफिस पर Haiwaan का शॉकिंग कलेक्शन, हनुमान अंश-मिर्जापुर के सामने साइको थ्रिलर ने कमाए इतने करोड़

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी फिल्म हैवान (Haiwaan) की चर्चा पिछले साल से हो रही है। सैफ अली खान और अक्षय कुमार को फिर से साथ देखने के लिए दर्शक बेताब थे। अब चूंकि फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है तो चलिए आपको बताते हैं कि फिल्म ने पहले दिन आखिर कितना कमाया।

हैवान, प्रियदर्शन की ही निर्देशित फिल्म ओप्पम (Oppam) की हिंदी रीमेक है। 2016 में मोहनलाल (Mohanlal) स्टारर ओप्पम बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। अब 10 साल बाद निर्देशक इसी फिल्म का हिंदी रीमेक हैवान लेकर आए जिसमें अक्षय कुमार और सैफ अली खान मुख्य भूमिका में हैं।

हैवान का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हैवान से काफी उम्मीदें लगाई जा रही थीं। क्रिटिक्स से मिली-जुली प्रतिक्रिया के बाद भी कयास लग रहे थे कि यह फिल्म हनुमान अंश (Hanuman Ansh) और मिर्जापुर द मूवी (Mirzapur The Movie) का तो पत्ता साफ कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।

View this post on Instagram A post shared by Akshay Kumar (@akshaykumar) सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, हैवान पहले ही दिन हनुमान अंश और मिर्जापुर द मूवी से पिछड़ गई। इस फिल्म ने अभी तक सिर्फ 2.19 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है। वहीं, ग्रॉस कलेक्शन 2.58 करोड़ रुपये है। यह कमाई 6038 शोज के जरिए की गई है। सही आंकड़े बढ़ने की उम्मीद है। हनुमान अंश-मिर्जापुर ने किया पस्त वहीं, हनुमान अंश ने शुरुआती आंकड़ों में 36वें दिन भी 7.62 करोड़ कमा लिए और मिर्जापुर द मूवी 5.69 करोड़ रुपये के आसपास है। अब देखना होगा कि हैवान का बिजनेस वीकेंड्स में कैसा रहता है।