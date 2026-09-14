विदेशों में भी गूंजी Hanuman Ansh की जय-जयकार, 38वें दिन वर्ल्डवाइड किया रिकॉर्डतोड़ कलेक्शन

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता शोभिनव सत्या स्टारर फिल्म हनुमान अंश (Hanuman Ansh) ने कमाई के मामले में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है। अब इंडिया के अलावा विदेशों में भी हनुमान अंश को लेकर ऑडियंस में जबरदस्त क्रेज नजर आ रहा है और मूवी बंपर कलेक्शन करती दिख रही है।

38वें दिन नीम करोली बाबा की बायोपिक फिल्म हनुमान अंश ने रिकॉर्डतोड़ कमाई की है, जिसके आंकड़े देखकर हर कोई हैरान हो गया है। आइए जानते हैं कि संडे को हनुमान अंश ने ग्लोबली कितना कारोबार किया है। 38वें दिन विदेशों में हनुमान अंश का कमाल छठे वीकेंड में हनुमान अंश ने पहले अधिक शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है। जैसे-जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, हनुमान अंश की कमाई का तरीका भी थमने की बजाय रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बात का अंदाजा आप रिलीज के 38वें दिन हनुमान अंश के वर्ल्डवाइड कलेक्शन के जरिए आसानी से लगा सकते हैं।

इसकी वजह ये भी है कि बीते 11 सितंबर से केजीएफ और सालार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाने वाले साउथ सिनेमा के प्रोडक्शन हाउस होम्बले फिल्म्स की तरफ से हनुमान अंश को विदेशों में रिलीज किया जाना भी है। फिलहाल हनुमान अंश की कमाई का ऐतिहासिक दौर भारत और इंटरनेशनल मार्केट में खूब चल रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो नीम करोली बाबा की जय-जयकार अब पूरी दुनिया के सिनेमाघरों में हो रही है।