बॉक्स ऑफिस पर Hanuman Ansh कर रही राज, 'मिर्जापुर' की 'गद्दी' भी बरकरार; वीकेंड पर 'हैवान' का कैसा रहा हाल?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्मों की सबसे ज्यादा कमाई वीकेंड पर ही होती है खासकर संडे के कलेक्शन से ज्यादा उम्मीद होती है। इस वक्त थिएटर में महीने भर ज्यादा से चल रही हनुमान अंश, 10 दिनों से चल रही मिर्जापुर और नई-नई आई हनुमान अंश है। आइए जानते हैं वीकेंड के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में आखिर किसने बाजी मारी?

हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 38 थिएटर्स में एक महीने से ज्यादा का वक्त गुजार चुकी हनुमान अंश (Hanuman Ansh) अब भी शानदार कलेक्शन कर रही है। फिल्म का यह छठवां रविवार था और सैकनिल्क के मुताबिक, 38वें दिन इसने 22.50 करोड़ रुपये का जबरदस्त कलेक्शन किया है।

वर्ल्डवाइड कमाई की बात करें तो फिल्म ने दुनियाभर में 266.04 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। हैवान बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 अक्षय कुमार और सैफ अली खान की क्राइम थ्रिलर हैवान ने हाल ही में 11 अगस्त को थिएटर्स में दस्तक दी। हालांकि फिल्म उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई है। पहले दिन क3 करोड़ रुपये कमाने के बाद दूसरे दिन फिल्म ने 2.50 करोड़ रुपये की कमाई की।