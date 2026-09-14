बॉक्स ऑफिस पर Hanuman Ansh कर रही राज, 'मिर्जापुर' की 'गद्दी' भी बरकरार; वीकेंड पर 'हैवान' का कैसा रहा हाल?
वीकेंड पर फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफी मायने रखता है, आइए जानते हैं हनुमान अंश, मिर्जापुर और हैवान ने कितनी कमाई की?
HighLights
हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 38
मिर्जापुर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 10
हैवान बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्मों की सबसे ज्यादा कमाई वीकेंड पर ही होती है खासकर संडे के कलेक्शन से ज्यादा उम्मीद होती है। इस वक्त थिएटर में महीने भर ज्यादा से चल रही हनुमान अंश, 10 दिनों से चल रही मिर्जापुर और नई-नई आई हनुमान अंश है। आइए जानते हैं वीकेंड के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में आखिर किसने बाजी मारी?
हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 38
थिएटर्स में एक महीने से ज्यादा का वक्त गुजार चुकी हनुमान अंश (Hanuman Ansh) अब भी शानदार कलेक्शन कर रही है। फिल्म का यह छठवां रविवार था और सैकनिल्क के मुताबिक, 38वें दिन इसने 22.50 करोड़ रुपये का जबरदस्त कलेक्शन किया है।
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इस कलेक्शन के साथ ही फिल्म की नेट इंडिया कमाई 214.63 करोड़ रुपये, इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 253.55 करोड़ रुपये हो गया है वहीं वर्ल्डवाइड ग्रॉस की बात करें तो यह 268.05 करोड़ रुपये हो गया है।
मिर्जापुर: द मूवी कलेक्शन
4 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली क्राइम ड्रामा मिर्जापुर: द मूवी ने 10 दिन पूरे कर लिये हैं और 10वें दिन इसकी कमाई 13.25 करोड़ रुपये हुई है जो कि एक अच्छी कमाई है। इसी के साथ इसका नेट इंडिया कलेक्शन 184.70 करोड़ रुपये, ग्रॉस इंडिया कलेक्शन 220.04 करोड़ रुपये हो गया है।
वर्ल्डवाइड कमाई की बात करें तो फिल्म ने दुनियाभर में 266.04 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है।
हैवान बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3
अक्षय कुमार और सैफ अली खान की क्राइम थ्रिलर हैवान ने हाल ही में 11 अगस्त को थिएटर्स में दस्तक दी। हालांकि फिल्म उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई है। पहले दिन क3 करोड़ रुपये कमाने के बाद दूसरे दिन फिल्म ने 2.50 करोड़ रुपये की कमाई की।
वीकेंड पर फिल्म का कलेक्शन और भी ज्यादा गिर गया है और इसने 1.85 करोड़ रुपये की कमाई की है। इसी के साथ फिल्म का नेट इंडिया कलेक्शन 7.35 करोड़ रुपये, ग्रॉस इंडिया कलेक्शन 8.80 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 11.55 करोड़ रुपये हो गया है।
हनुमान अंश डे 38 कलेक्शन- 22.50 करोड़ रुपये
मिर्जापुर डे 10 कलेक्शन- 13.25 करोड़ रुपये
हैवान डे 3 कलेक्शन- 1.85 करोड़ रुपये
यानी देखा जाए तो सिंगल डे कलेक्शन के मामले में हनुमान अंश ही बॉक्स ऑफिस की किंग बनी हुई है। वहीं मिर्जापुर भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। लेकिन हैवान ने उम्मीद के मुताबिक कमाई नहीं की है।
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