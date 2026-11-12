वसूली भाई बने महर्षि! Ramayana में मुकेश तिवारी का अवतार देख फैंस को याद आई 'गोलमाल', शेयर किए मजेदार मीम

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। नितेश तिवारी की फिल्म रामायण (Ramayana) इन दिनों चर्चा में है। फिल्म के साथ-साथ इसके किरदारों को लेकर भी खूब चर्चा हो रही है।

मुकेश तिवारी फिल्म में ऋषि अगस्त्य का किरदार निभाया है। हालांकि, फैंस उनके इस किरदार और रोहित शेट्टी की 'गोलमाल' फ्रेंचाइजी में निभाए गए उनके मशहूर किरदार 'वसूली भाई' के बीच संबंध खोजने में लगे हुए हैं।

मुकेश ने निभाया था वसूली भाई का रोल

मुकेश तिवारी ने 'गोलमाल' सीरीज की कई फिल्मों में वसूली भाई का रोल निभाया है, जिनमें 'गोलमाल: फन अनलिमिटेड' (2006), 'गोलमाल 3' (2010) और 'गोलमाल अगेन' (2017) शामिल हैं।

फैंस ने मुकेश को क्या दिया नाम?

'गोलमाल 3' में उनका एक मशहूर डायलॉग है, 'अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है!' बहुत फेमस हुआ था। फैंस इसे लेकर वर्ल्डप्ले खेल रहे हैं। उन्होंने इसे रामायण की पौराणिक दुनिया के हिसाब से ढालते हुए बदल दिया है। एक यूजर ने लिखा-'जल्दी करो, सुबह पंचवटी निकलना है।'