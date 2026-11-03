लॉरेंस गैंग का नया टारगेट Tusshar Kapoor, 'गोलमाल' एक्टर से मांगी गई 5 करोड़ की रंगदारी; पुलिस केस दर्ज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मौजूदा समय में हिंदी सिनेमा के फिल्मी सितारे अपनी फिल्मों से ज्यादा धमकी भरे कॉल, ई-मेल और जानलेवा हमलों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में टाइगर श्रॉफ पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों द्वारा जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें एक्टर बाल-बाल बचे थे।

अब खबर आ रही है कि गोलमाल एक्टर तुषार कपूर (Tusshar Kapoor) को एक धमकी भरा कॉल आया है और उनसे 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। तुषार ने इस मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है। तुषार कपूर को बिश्नोई गैंग का धमकी भरा कॉल समाचार एजेंसी आईएएनएस की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया है कि वेटरन एक्टर जीतेंद्र और निर्माता एकता कपूर के भाई तुषार कपूर को एक धमकी भरे कॉल के जरिए 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई है। फोन करने वाले शख्स ने तुषार से कहा कि वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य 'हैरी बॉक्सर' बोल रहा है और जल्द से जल्द उसके लिए 5 करोड़ का इंतजाम किया जाए।

पुलिस को संदेह है कि किसी शरारती तत्व ने शायद सिर्फ डर पैदा करने के लिए बिश्नोई गैंग के नाम का इस्तेमाल किया हो। पुलिस अब उस व्यक्ति का पता लगाने की कोशिश कर रही है, जिसने ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी थी। फिलहाल मामले की छानबीन चल रही है और मुंबई पुलिस इसको लेकर अलर्ट मोड पर आ गई है।