आमिर खान थे असली टारगेट, तीन बार हुई थी घर की रेकी; Tiger Shroff फायरिंग केस में शॉकिंग खुलासा?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बीते 18 अक्टूबर को अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर जानलेवा हमला हुआ था। हमलवारों ने उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, लेकिन गनीमत ये रही कि टाइगर सुरक्षित बच गए। इस मामले में अब तक पुलिस कई लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है और जांच में अब हैरान करने वाला दावा सामने आ रहा है।

बताया जा रहा कि टाइगर श्रॉफ से पहले हमलावरों ने सुपरस्टार आमिर खान के घर की रेकी थी। टाइगर से पहले आमिर ही उनका पहला टारगेट थे। पूरा मामला क्या है, आइए समझते हैं। आमिर खान थे निशाना इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार टाइगर श्रॉफ गोलीबारी केस में पुलिस मामले की बारीकी से जांच कर रही है। रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि हमलावरों से पूछताछ के दौरान पुलिस को ये जानकारी मिली है कि उनके निशाने पर टाइगर श्रॉफ पर पहला टारगेट नहीं थे। इससे पहले उन लोगों ने आमिर खान को टारेगट किया था। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी होना बाकी है।

जांच में पता लगा है कि इसके बाद ही हमलावरों ने अपना प्लान टाइगर श्रॉफ की तरफ शिफ्ट कर दिया, जो जुहू स्थित एक पार्क में फुटबॉल खेलने आते थे। उन्होंने मौके की तलाश का फायदा उठाते हुए उसी लोकेशन पर टाइगर की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हालांकि, इस जानलेवा हमले में टाइगर श्रॉफ बाल-बाल बचे।