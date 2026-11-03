टाइगर श्रॉफ गोलीबारी मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच का एक्शन जारी, हरियाणा से एक महिला आरोपित गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। फिल्म अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुई गोलीबारी के मामले में मुंबई अपराध शाखा ने हरियाणा से एक महिला आरोपित को गिरफ्तार किया है। इस तरह से अब तक गिरफ्तार आरोपितों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है।

एक अधिकारी ने बताया कि आरोपित महिला को रविवार को करनाल से पकड़ा गया। हालांकि, उन्होंने अपराध में उसकी विशिष्ट भूमिका या उसकी पहचान को उजागर नहीं किया। करनाल से हुई गिरफ्तारी अपराध शाखा के अधिकारी के अनुसार, 22 वर्षीय आरोपित को करनाल पुलिस की मदद से पकड़ा गया। उसे मुंबई लाने के लिए कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मुंबई के जुहू इलाके में 18 अक्टूबर को श्रॉफ की कार पर फायरिंग हुई थी।