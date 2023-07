Tamannaah Bhatia को ग्लोबल स्टार राम चरण की वाइफ ने दिया दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा हीरा, करोड़ों में है कीमत

नई दिल्ली, जेएनएन। Tamannaah Bhatia Diamond: साउथ और बॉलीवुड एक्ट्रेस एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia) हाल ही में लस्ट स्टोरी में नजर आई थी। इस फिल्म में उनकी जोड़ी एक्टर विजय वर्मा के साथ दिखाई दी थी। दोनों ने पति-पत्नी का किरदार निभाया था और कई इंटीमेट सीन्स भी दिए थे। इसी बीच अब एक्ट्रेस के एक खास वजह से सुर्खियों में आ गई हैं।

दरअसल, तमन्ना भाटिया के पास दुनिया की सबसे महंगी ज्वेलरी हैं। उनके पास दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा हीरा है। इसकी कीमत करोड़ों में है, जिसे सुन हर कोई हैरान हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे तमन्ना के पास ये हीरा कहा से और कब आया तो चलिए इसके बारे में हम आपको सारी जानकारी देते हैं।

राम चरण की वाइफ उपासना ने साल 2019 में इस डायमंड रिंग के साथ तमन्ना भाटिया की फोटो भी शेयर की थी। जो अब एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस फोटो के साथ उपासना ने कैप्शन में लिखा था, 'मिसेज प्रोड्यूसर की ओर से सुपर तमन्ना भाटिया के लिए एक गिफ्ट। अभी से आपको मिस कर रही हूं। जल्द ही मिलेंगे।'

वहीं तमन्ना ने इस फोटो को री-शेयर करते हुए उन्हें धन्यवाद कहते हुए लिखा था, 'इस बोतल ओपनर से बहुत सी यादें जुड़ी होंगी। इतने लंबे समय बाद मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपसे जल्द मिलने का इंतजार रहेगा आपकी बहुत याद आती है। बता दें, सई रा नरसिम्हा रेड्डी तमन्ना के रोल को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। इस फिल्म में तमन्ना के साथ-साथ अमिताभ बच्चन, किच्चा सुदीप, अनुष्का शेट्टी, विजय सेतुपति, नयनतारा और निहारिका भी लीड रोल में है।

This bottle opener shall have many memories attached to it . Felt awesome to catch up after so long , waiting to see you soon , miss u more https://t.co/GRuTPeD739— Tamannaah Bhatia (@tamannaahspeaks) October 4, 2019