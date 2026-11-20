दीपेश पांडे, मुंबई। मनोरंजन की दुनिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म और इंटरनेट मीडिया के लगातार बढ़ते प्रभाव के बीच टीवी भी लगातार बदलावों से गुजर रहा है। हालांकि, इसकी पहुंच आज भी बेमिसाल है। समय के साथ टीवी में काम करने का तरीका, दर्शकों की पसंद और कलाकारों का स्टारडम भले ही बदला है, लेकिन इसकी लोकप्रियता कम नहीं हुई है। विश्व टेलीविजन दिवस (21 नवंबर) के मौके पर कुछ टीवी सितारों से खास बातचीत।

प्रतिभा दिखाने का सबसे बड़ा मंच है टीवी हालिया प्रदर्शित फिल्म ‘रामायणम्’ में नजर आईं तथा धारावाहिक ‘गंगा माई की बेटियां’ की अभिनेत्री इंदिरा कृष्णन कहती हैं, टीवी में काम करते हुए मुझे 27 साल हो गए हैं और मैंने हर साल इस इंडस्ट्री में कुछ न कुछ बड़े बदलाव देखे हैं। कई साल पहले मैंने बी4यू चैनल का एक धारावाहिक ‘किनारे’ किया था, उसी में खुद को पहली बार टीवी पर देखा था। इसके बाद मैंने फिल्मकार अनुराग बासु के साथ जीटीवी के लिए एक धारावाहिक ‘मंजिलें अपनी-अपनी’ किया।

उन्होंने आगे कहा, "टीवी मेरे लिए हमेशा से अपनी प्रतिभा और कौशल को दिखाने का बहुत बड़ा माध्यम रहा है। मुझे याद है कि पहला धारावाहिक करने के बाद जब मैं रोड पर निकलती थी तो लोग अक्सर मुझसे मिलने आते थे। तब टीवी कलाकारों को लेकर लोगों का सोच बिल्कुल अलग था। पहले ‘बुनियाद’, ‘नुक्कड़’ और ‘सर्कस’ जैसे धारावाहिकों से दर्शकों का एक पारिवारिक जुड़ाव हो जाता था। उसके बाद पिछली सदी के नौवें दशक के खत्म होते-होते वैसे धारावाहिक बनने बंद हो गए।

फॉलोअर्स के हिसाब से हो रही है कास्टिंग पहले के कलाकार अपने पात्रों के साथ दर्शकों के मन में बस जाते थे। पिछले कुछ वर्षों में वो भी बदल गया है। आज इंटरनेट मीडिया के दौर में कई जगहों पर फॉलोअर्स देखकर कास्टिंग की जा रही है। कई बार मुझे भी कास्ट करते हुए लोगों ने कहा है कि आपके तो फॉलोअर्स बहुत कम हैं। इससे एक चीज यह अच्छी भी हुई है कि चैनल कलाकारों के अच्छे सीन की रील्स के साथ उनको जोड़ते भी हैं, इससे पात्र के साथ-साथ कलाकार की भी पहचान बढ़ती है।

टीवी की सबसे बड़ी ताकत मैं इसलिए मानती हूं कि इससे कलाकार को हर दिन दर्शकों से जुड़ने की स्वतंत्रता मिलती है। टेलीविजन के कारण ही मुझे काम में निरंतरता मिलती रही है। टीवी मेरे लिए सिर्फ रोजी-रोटी नहीं, बल्कि परफॉर्म करने और अपना कौशल दिखाने का सबसे बड़ा मंच है। आज अगर मैं किसी फिल्म के ऑडिशन के लिए कहीं जाती हूं तो वहां टेलीविजन में किए अपने अच्छे काम ही ऑडिशन के तौर पर दिखाती हूं।

हर रोज लोगों के घर पहुंचा रहा है टीवी आगामी धारावाहिक ‘दिल की बेवफाइयां’ के अभिनेता गौरव खन्ना कहते हैं, "पिछले एक-दो साल से मैं अपने काम के जरिए यही बता रहा हूं कि टेलीविजन की ताकत क्या है? एक सामान्य परिवार दो-तीन महीने में एक बार साथ फिल्म देखने जाता होगा या यूं कहें कि साल में चार-पांच या छह फिल्में देख लेता होगा। हालांकि, टेलीविजन हर परिवार रोज अपने घर पर देखता है। अगर मैं टेलीविजन पर हूं तो मैं रोज उनके घर पहुंच रहा हूं। मेरा पात्र उनके घर का हिस्सा और उनके परिवार का एक सदस्य बन जाता है। यही टेलीविजन की ताकत है।"

गौरव खन्ना ने आगे कहा, "मैं इस इंडस्ट्री का बहुत शुक्रगुजार हूं, क्योंकि मुझे सब कुछ टीवी ने दिया है। ‘बिग बॉस’ में अगर सलमान सर कहते हैं कि उन्होंने मेरे शो देखे हैं, उनकी मां ने मेरे शो देखे हैं तो यह टेलीविजन की ताकत दिखाता है। मैं कभी सोच नहीं सकता था कि एक दिन बालीवुड के सुपरस्टार कहेंगे कि मैं इस व्यक्ति को जानता हूं।"